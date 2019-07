Cedevita Olimpija z novim organizatorjem igre: Ryan Boatright se seli v Ljubljano

Svojo statistiko je izboljševal iz sezone v sezono, leta 2014 pa z UConnom osvojil naslov prvaka študentske Lige NCAA. Imenovan je bil v najboljšo peterko zaključnega turnirja četverice, na finalni tekmi pa je v 38 minutah igre dosegel 13 točk, zbral pa še šest skokov in štiri podaje. V zadnji sezoni, ki jo je preživel na Connecticutu, je v povprečju beležil 17,4 točke, 4,1 skoka in 3,8 podaje na tekmo.



Leta 2015 Boatright ni bil izbran na naboru Lige NBA, v času Poletne Lige NBA pa se je pridružil Brooklyn Nets in na devetih tekmah v povprečju dosegal 14,1 točko, 2,3 skoke in 2,2 podaji na tekmo. Oktobra istega leta je podpisal pogodbo z Detroit Pistons, s katerimi je hitro prekinil pogodbo, dobil pa je priložnost v ekipi Batov, ki sodeluje v Razvojni Ligi NBA, Grand Rapids Drive. Tam je ostal do januarja prihodnje leto, nato pa odšel v italijansko Orlandino, kjer je ostal do konca sezone 2015/16. Naslednjo sezono je Boatright začel v kitajskem moštvu Guangzhou Long-Lions, novembra 2016 pa se je pridružil zagrebški Cedeviti. Tako se je med drugim preizkusil tudi v Ligi ABA in na 18 tekmah v povprečju dosegal 17,1 točko, 3,6 podaje in 2,1 skok na tekmo. S Cedevito je osvojil naslov hrvaškega državnega prvaka, postal je tudi hrvaški pokalni prvak, izbran pa je bil za najkoristnejšega igralca finalnega niza hrvaškega državnega prvenstva.



Pred začetkom sezone 2017/18 se je preselil v turški Bešiktaš, sezono 2018/19 pa začel v ekipi Agua Caliente Clippers, decembra prestopil v Texas Legends, nato pa sezono sklenil v španski Unicaji. V dresu španskega kluba je nastopil tudi v 7Days EuroCupu in na šestih tekmah v povprečju beležil 6,7 točke, 2,2 podaji in 1,2 skoka na tekmo. "S podpisom pogodbe z Boatrightom smo v svoje vrste zvabili strelca, ki bo v tej sezoni več kot koristen. Boatright je igralec, ki je v svoji karieri že nosil dres Cedevite, zato pozna dogajanje in ljudi, ki so okoli kluba. Pozna tudi ambicije kluba, zato se bo v zelo kratkem času in enostavno prilagodil na okolico, to pa je zelo pomembno, saj bomo imeli v tej sezoni v ekipi veliko novih košarkarjev. Dodatek Boatrighta pomeni, da smo praktično zaključili s sestavo ekipe za začetek pripravljalnega obdobja, kot glavni trener moštva pa sem zadovoljen, saj ekipa na papirju deluje odlično. To zna biti odločilno na začetku sezone, saj imamo novo ekipo, poleg tega pa javnost veliko pričakuje od nas," pa je dodal Slaven Rimac, glavni trener KK Cedevita Olimpija Ljubljana.