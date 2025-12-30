Naslovnica
Cedevita Olimpija z visoko zmago v Solunu končala uspešno leto

Solun, 30. 12. 2025 21.41 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Aleksej Nikolić

Košarkarji Cedevite Olimpije so leto 2025 zaključili z osmo zmago v evropskem pokalu. V Solunu so premagali Aris z 89:60.

Cedevita Olimpija je še četrtič v zadnjih dveh sezonah premagala Aris. Grki podobno kot sredi oktobra v Ljubljani niso imeli nobenih možnosti za zmago, saj je zasedba Zvezdana Mitrovića prevladovala v praktično vseh elementih. Izstopala je čvrsta obramba, proti kateri domači niso imeli rešitve, in skok, ki ga je Cedevita Olimpija dobila s 46:26.

Ljubljančani so po prednosti 13 točk ob odmoru odločilni korak k zmagi naredili v uvodnih minutah nadaljevanja, ko so z delnim izidom 15:2 prišli do vodstva 59:33.

Prvi igralec tekme je bil znova Aleksej Nikolić s 23 točkami, Umoja Gibson je zbral 14 točk, sedem skokov in sedem podaj, DJ Stewart in David Škara pa sta jih dodala po 11.

Ljubljančani so slavili po dveh zaporednih porazih in z dvotretjinsko uspešnostjo 8-4 ostajajo v igri za vrh skupine A. Do konca rednega dela je še šest krogov. Prvi dve ekipi bosta neposredno napredovali v četrtfinale, nadaljnje štiri pa čaka še osmina finala.

Cedevita Olimpija je v minuli sezoni osvojila vse tri domače lovorike, ligo Aba in evropski pokala pa je končala v četrtfinalu. V sezoni 205/26 je odigrala 25 tekem v štirih različnih tekmovanjih; dobila jih je 19 oziroma 76 %.

