Cedevita Olimpija z visoko zmago v Solunu končala uspešno leto

Cedevita Olimpija je še četrtič v zadnjih dveh sezonah premagala Aris. Grki podobno kot sredi oktobra v Ljubljani niso imeli nobenih možnosti za zmago, saj je zasedba Zvezdana Mitrovića prevladovala v praktično vseh elementih. Izstopala je čvrsta obramba, proti kateri domači niso imeli rešitve, in skok, ki ga je Cedevita Olimpija dobila s 46:26.

Ljubljančani so po prednosti 13 točk ob odmoru odločilni korak k zmagi naredili v uvodnih minutah nadaljevanja, ko so z delnim izidom 15:2 prišli do vodstva 59:33.

Prvi igralec tekme je bil znova Aleksej Nikolić s 23 točkami, Umoja Gibson je zbral 14 točk, sedem skokov in sedem podaj, DJ Stewart in David Škara pa sta jih dodala po 11.