Liga ABA: Cedevita Olimpija za konec leta z Mego

OGLAS

ABA liga: Mega - Cedevita Olimpija FOTO: icon-expand

Pred košarkarji članske zasedbe Cedevite Olimpije je zadnja preizkušnja v koledarskem letu 2023. Na zadnji dan let se bodo ob 12.00 na dvoboju 14. kola rednega dela AdmiralBet Lige ABA v beograjski Hali Sportova Ranko Žeravica pomerili z Mego MIS. Po tem, ko so v sredo s porazom proti ukrajinskemu Prometeju v 13. kolu rednega dela Evropskega pokala ostali brez teoretičnih možnosti za preboj v končnico tekmovanja, se bodo ljubljanski košarkarji v Beogradu skušali vrniti na zmagovalne tirnice. Prvo polovico rednega dela sezone v regionalni ligi so Zmaji sklenili na drugem mestu na lestvici. Z desetimi zmagami na 13 tekmah pred začetkom druge polovice rednega dela zaostajajo le za evroligaško Crveno zvezdo Meridianbet, ki je v 13 kolih doživela le en poraz. V nedeljsko tekmo z Mego slovenski prvaki vstopajo z nizom treh zaporednih zmag, na zadnjih devetih preizkušnjah pa so zmagali osemkrat.

"Pomerili se bomo z zelo nadarjeno ekipo, ki rada igra hitro košarko. Tekmeci se bodo predstavili s spremenjeno zasedbo, saj je Nikola Topić odšel v Zvezdo, to pa pomeni, da bodo zagotovo prilagodili svojo igro, ki pa bo bazirala na hitrem ritmu in protinapadih. Veselim se tekme z Mego, kjer sem preživel lep del kariere, pričakujem pa, da bo dvoboj zanimiv, z veliko hitre košarke. Mi moramo zaigrati z veliko energije in se držati načrta, ki se ga bomo dogovorili pred začetkom tekme," je pred odhodom v Beograd povedal center Cedevite Olimpije, Karlo Matković. Slednji v zadnjih treh krogih regionalne lige v povprečju dosega 19,7 točke, 8,0 skokov in kar 5,3 blokade na tekmo.

Zaradi zdravstvenih razlogov bo nedeljsko tekmo v Beogradu izpustil glavni trener Zmajev, Simone Pianigiani. Moštvo bo s klopi vodil pomočnik trenerja, Andrea Turchetto. V Beograd zagotovo ne bodo odpotovali Luka Ščuka, ki še ni povsem okreval po bolezni, Jaka Klobučar in Nikola Radičević. Medtem, ko Klobučarja že dlje časa mučijo bolečine v hrbtu, so slednje v petek ustavile tudi Radičevića, oba pa sta v petek opravila pregled z magnetno resonanco, in o njunem stanju bomo javnost pravočasno obvestili. Po prilagojenem programu trenira Aleksander Šaškov, ki bo v soboto v Beograd odpotoval z ekipo. DJ Stewart se je po bolezni že v petek na treningu priključil ostalim soigralcem. Z ekipo bosta v Beogradu odpotovala tudi Filip Horvat in Alej Kump.

"Pomerili se bomo z zelo dobro ekipo, ki igra odlično, njihov tempo igre pa je eden od najhitrejših v celotnem tekmovanju. Zavedamo se, da se bo Mega predstavila brez Topića, ki je bil njihov najboljši igralec, a naši tekmeci imajo dober sistem in veliko preostalih igralcev, tako da se bodo zagotovo dobro prilagodili na situacijo. Zato bo Mega zagotovo igrala drugače, kot do tega trenutka v tej sezoni, zato moramo biti osredotočeni na našo igro in naša pravila. Upamo, da se bodo nekateri naši igralci na tej tekmi vrnili v pogon, saj je za nami naporno gostovanje v Rigi, kjer smo se predstavili s sedmimi igralci na parketu. Tekme si v tem obdobju sledijo eno za drugo, zato moramo zbrati čim več energije in se dobremu nasprotniku zoperstaviti po naših najboljših močeh," je pred potjo v Beograd povedal pomočnik glavnega trenerja, Turchetto.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Mega je prvo polovico rednega dela sezone z izkupičkom šestih zmag in sedmih porazov zaključila na osmem mestu lestvice. Na zadnji preizkušnji v regionalni ligi so z rezultatom 92:76 premagali Igokeo m:tel, s tem pa so prekinili niz treh zaporednih porazov. Najboljši strelec Mege na dvoboju z ekipo iz Laktašev je bil Stefan Miljenović s 24 točkami, sledil pa mu je Nikola Topić, ki je v statistko vpisal 18 točk, devet asistenc in šest skokov. Topić je bil najboljši strelec Mege na prvem medsebojnem obračunu s Cedevito Olimpijo v rednem delu tekmovanja, v Stožicah pa je 30. septembra dosegel 25 točk. V nedeljo pa Topića, ki je v prvem delu sezone v povprečju dosegal 18,6 točke, 6,9 asistenc in 3,7 skokov na tekmo, ne bomo videli na parketu dvorane Ranka Žeravica, saj se je v tednu, ki je za nami, vrnil v vrste Crvene zvezde.

Justin Cobbs FOTO: Damjan Žibert icon-expand