Cedevita Olimpija začela priprave na novo sezono

Košarkarji Cedevite Olimpije so v ponedeljek v okrnjeni zasedbi začeli priprave pred sezono 2021/22. Glavnino pripravljalnega obdobja bodo igralci glavnega trenerja Jurice Golemca opravila v Ljubljani. V začetku septembra bodo kratko obdobje preživela v hrvaški Opatiji, kjer jo čaka pripravljalni turnir.

Glavni trener Jurica Golemac je na ponedeljkovem treningu pozdravil mlade košarkarje, Dana Duščaka, Luko Ščuko, Alena Hodžića, Miho Cerkvenika, Žigo Daneua, Nila Jovanovića, Roberta Jurkovića, Mangoka Mathianga in Marka Radovanovića. Vsi preostali košarkarji se bodo moštvu priključili v prihajajočih dneh. "Spočiti smo in polni elana za delo. Pripravljalno obdobje za igralce zagotovo ni lahko. Čakamo, da se vsi skupaj zberemo in da se začne trdo delo. Na začetku bo seveda večji poudarek na pridobivanju fizične moči, kasneje pa bo na vrsti tudi uigravanje taktike," je po uvodnem treningu povedal glavni trener Zmajev, Jurica Golemac. "Vsi igralci, ki pridejo na priprave, vedo, kaj jih čaka. Skozi celotno poletje smo bili z njimi v kontaktu, tudi novinci so komunicirali z našim trenerjem za telesno pripravo. Pričakujemo, da vsi pridejo optimalno pripravljeni, da lahko v najkrajšem možnem času preidemo na samo košarko, uigravanje taktičnih zamisli in igro pet na pet. Zagotovo moramo najprej opraviti vse zdravstvene preglede, da vidimo, v kakšnem stanju se nam bodo fantje pridružili na pripravah, in da jih lahko pripravimo na delo, saj si ne želimo, da pride do poškodb. Časa imamo dovolj. Naše delo bomo stopnjevali iz dneva v dan."

Cedevita Olimpija je v minuli osvojila naslov državnih prvakov. FOTO: Aljoša Kravanja

Od igralcev z več izkušnjami je bil na ponedeljkovem dopoldanskem treningu prisoten le Hodžić, ki je minulo sezono s Cedevito Olimpijo osvojil svoj drugi naslov državnega prvaka v karieri: "Smo nazaj v Stožicah. Komaj čakam, da se sezona začne, in da se nam na pripravah pridružijo tudi vsi preostali igralci, da spoznamo tudi vse novince v našem moštvu," je z nasmehom na obrazu dejal Hodžić. "Menim, da bo ekipa zelo dobra in da se bomo dobro ujeli, to pa bomo morali dokazati tudi na igrišču."

Kar štirje igralci Cedevite Olimpije so na minulih olimpijskih igrah igrali za Slovenijo. Kapetan zmajev Jaka Blažič, kapetan Slovenske reprezentance Edo Murić, center Žiga Dimec in organizator igre Luka Rupnik.