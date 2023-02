Cedevita Olimpija zadnji udeleženec F4 pokala Spar

Košarkarji Cedevite Olimpije so se kot zadnji uvrstili na zaključni turnir pokala Spar, ki bo v četrtek in petek v Mariboru. V četrtfinalu so izločili ECE Triglav; po visoki zmagi na prvi tekmi so danes v Stožicah slavili z 91:84.

Polfinala zaključnega turnirja v dvorani Lukna sta Terme Olimia Podčetrtek – Helios Suns (17.30) in Gorenjska gradbena družba Šenčur – Cedevita Olimpija (20.30). Finale bo v petek ob 20. uri. Podčetrtek je v četrtfinalu na dve tekmi premagal Ilirijo, Helios Suns je bil boljši od Krke, Ggd Šenčur pa od Šentjurja. icon-expand Jurica Golemac je na klopi Cedevite Olimpije po seriji negativnih rezultatov z zmagama na zadnjih dveh tekmah lažje zadihal FOTO: ABA liga Naslov bodo branili košarkarji Cedevite Olimpije, ki imajo v svojih vitrinah že 21 pokalnih lovorik. Od udeležencev F4 se lahko s pokalnim naslovom pohvali le Helios Suns (2007). Sicer pa je Krka štirikrat zmagala v pokalu Spar, trikrat Koper Primorska, po enkrat pa še Hopsi Polzela in Zlatorog Laško.