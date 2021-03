Ljubljančani brez težav do zmage proti Zadru

Košarkarji Cedevite Olimpije so po porazu v prejšnjem krogu proti Igokei, s katerim so prekinili niz devetih zmag v ligi Aba, zabeležili šestnajsto zmago in nadaljujejo boj za eno od prvih štirih mest, ki vodijo v izločilne boje za naslov prvaka.

Ljubljančani imajo do konca rednega dela sila zahteven razpored. Dvakrat se bodo pomerili s Crveno zvezdo, v goste bodo morali k Mornarju in Budućnosti, doma bodo igrali z Mego, edini tekmec, ki ne sodi v zgornji del razpredelnice, pa jih čaka naslednji teden v Zagrebu.

Zadar tokrat v Stožicah ni bil dorasel tekmec. Cedevita Olimpija je rutinsko prišla do načrtovanih dveh točk. Predvsem v zadnji četrtini je bila prepričljivo boljša - 23:14. Najboljši posameznik pri domačih - zaradi zdravstvenih težav je manjkal prvi strelec kluba Jaka Blažič - je bil Rion Brownz 20 točkami (met iz igre 7:15). Petnajst jih je dosegel Mikael Hopkins (met iz igre 6:8, 8 skokov), 13 pa Edo Murić(6 skokov).