Košarka

Cedevita Olimpija zdaj čaka na 'pomoč' Neptunasa

Ljubljana, 11. 02. 2026 09.12 pred 4 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
A.V.
Cedevita Olimpija - David Škara

Košarkarji Cedevite Olimpije so v zadnjem krogu rednega dela evropskega pokala po visoki zmagi na gostovanju pri Slasku iz Vroclava s 114:81 svoj del naloge opravili z odliko. Z 12 zmagami so presegli učinka iz sezon 2021/22 in 2024/25, ko so dosegli po 10 oziroma 11 zmag. O tem, ali bodo predtekmovalni del zaključili na drugem ali na tretjem mestu, bo odločal dvoboj med litovskim Neptunasom in carigrajskim Bahčešehirjem.

Varovancem Zvezdana Mitrovića je lahko še kako žal za tesen poraz v Benetkah pred dvema tednoma, ko so bili praktično do samega zaključka tekme v igri za zmago, ki bi jim, ne glede na epilog nocojšnjega obračuna v Klaipedi, že prinesla končno drugo mesto v skupini A evropskega pokala in s tem neposredno uvrstitev v četrtfinale.

Zadnja, 12. zmaga v predtekmovalnem delu tekmovanja je prišla po izjemni predstavi že v prvem polčasu, v katerem je Cedevita Olimpija povsem nadigrala nebogljeni Slask iz Voclava (65:31). Taisti Slask, ki je pred tednom dni v Carigradu šokiral favorizirani Bahčešehir, s katerim se Ljubljančani borijo za končno drugo mesto v skupini.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izkušeni črnogorski strokovnjak je bil po srečanju na Poljskem razumljivo zadovoljen s prikazanim. "Najprej čestitam svojim igralcem. Od začetka do konca so igrali zelo dobro. Prva polovica tekme je bila iz obrambnega vidika popolna. Tudi napadalno je bila dobra, saj smo dosegli 65 točk. V drugem polčasu smo nadaljevali z dobro igro, nadzorovali ritem in zasluženo dosegli zmago," je dejal Mitrović.

Ker imajo Turki boljši medsebojni izid z Ljubljančani, bi jih nocojšnja zmaga v Litvi popeljala neposredno v končnico tekmovanja. "Zelo pomembna zmaga. V tekmo smo vstopili agresivno in z izzivom opravili kot prava ekipa. Celo tekmo smo držali dober ritem igre in si priigrali zmago na zadnji tekmi rednega dela EuroCupa," se je na šefa stroke navezal izjemni ameriški organizator igre Umoja Gibson, ki je bil z 20 točkami najučinkovitejši posameznik v dresu Cedevite Olimpije.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka eurocup cedevita olimpija slask vroclav zvezdan mitrović

