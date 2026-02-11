Cedevita Olimpija zdaj čaka na 'pomoč' Neptunasa

Varovancem Zvezdana Mitrovića je lahko še kako žal za tesen poraz v Benetkah pred dvema tednoma, ko so bili praktično do samega zaključka tekme v igri za zmago, ki bi jim, ne glede na epilog nocojšnjega obračuna v Klaipedi, že prinesla končno drugo mesto v skupini A evropskega pokala in s tem neposredno uvrstitev v četrtfinale.

Zadnja, 12. zmaga v predtekmovalnem delu tekmovanja je prišla po izjemni predstavi že v prvem polčasu, v katerem je Cedevita Olimpija povsem nadigrala nebogljeni Slask iz Voclava (65:31). Taisti Slask, ki je pred tednom dni v Carigradu šokiral favorizirani Bahčešehir, s katerim se Ljubljančani borijo za končno drugo mesto v skupini.