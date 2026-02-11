Cedevita Olimpija zdaj čaka na 'pomoč' Neptunasa

Varovancem Zvezdana Mitrovića je lahko še kako žal za tesen poraz v Benetkah pred dvema tednoma, ko so bili praktično do samega zaključka tekme v igri za zmago, ki bi jim, ne glede na epilog nocojšnjega obračuna v Klaipedi, že prinesla končno drugo mesto v skupini A evropskega pokala in s tem neposredno uvrstitev v četrtfinale.
Zadnja, 12. zmaga v predtekmovalnem delu tekmovanja je prišla po izjemni predstavi že v prvem polčasu, v katerem je Cedevita Olimpija povsem nadigrala nebogljeni Slask iz Voclava (65:31). Taisti Slask, ki je pred tednom dni v Carigradu šokiral favorizirani Bahčešehir, s katerim se Ljubljančani borijo za končno drugo mesto v skupini.
Izkušeni črnogorski strokovnjak je bil po srečanju na Poljskem razumljivo zadovoljen s prikazanim. "Najprej čestitam svojim igralcem. Od začetka do konca so igrali zelo dobro. Prva polovica tekme je bila iz obrambnega vidika popolna. Tudi napadalno je bila dobra, saj smo dosegli 65 točk. V drugem polčasu smo nadaljevali z dobro igro, nadzorovali ritem in zasluženo dosegli zmago," je dejal Mitrović.
Ker imajo Turki boljši medsebojni izid z Ljubljančani, bi jih nocojšnja zmaga v Litvi popeljala neposredno v končnico tekmovanja. "Zelo pomembna zmaga. V tekmo smo vstopili agresivno in z izzivom opravili kot prava ekipa. Celo tekmo smo držali dober ritem igre in si priigrali zmago na zadnji tekmi rednega dela EuroCupa," se je na šefa stroke navezal izjemni ameriški organizator igre Umoja Gibson, ki je bil z 20 točkami najučinkovitejši posameznik v dresu Cedevite Olimpije.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.