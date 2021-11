Cedevita Olimpija želi v Podgorici prekiniti niz dveh zaporednih evropskih porazov

Ljubljančani so prvo medsebojno srečanje s črnogorskim moštvom v letošnji sezoni odigrali v 5. krogu regionalne lige ABA in pred domačimi navijači v Stožicah klonili z 79:84.

Podobno kot v lanski evropski sezoni je ples kroglic določil, da se bosta regionalna rivala vsaj dvakrat pomerila tudi v okviru skupinskega dela 7DAYS Eurocupa. Budućnost je bila lani v odločilnem obračunu za uvrstitev v četrtfinale omenjenega tekmovanja boljša za 13 točk (79:66), toda zdaj je nova sezona, v kateri želijo košarkarji Cedevite Olimpije storiti še tisti korak več v boju za končnico. Da jih v dvorani Morača čaka vse prej kot prijateljsko vzdušje, se zaveda tudi še v lanski sezoni član Budućnosti, Melvin Ejim.

"Zavedamo se dejstva, da je pred nami zahtevna preizkušnja. Budućnost zelo dobro igra na domačem parketu. Naši tekmeci imajo zelo uravnoteženo ekipo, igralci pa se zelo dobro poznajo med seboj. Na tej točki v sezoni igrajo odlično košarko, zabeležili so tudi nekaj velikih zmag. Na nas je, da pokažemo, kdo smo in stopimo na parket ter igramo svojo igro. Če se bomo osredotočili nase in iskali način, kako bolje igrati kot ekipa in nadzorovali našo igro, bomo na koncu v dobrem položaju, da zabeležimo zmago," pred dvobojem 5. kroga 7DAYS Eurocupa razmišlja ameriški krilni košarkar Cedevite Olimpije.