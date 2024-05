Cedevita Olimpija zmago oddaljena od 21. naslova državnega prvaka

Košarkarje Cedevite Olimpije le še zmaga loči od 21. naslova državnega prvaka. V finalni seriji lige Nova KBM proti Kansai Heliosu vodijo z 2:0. V dvorani Tivoli so tako kot pred 48 urami v Domžalah slavili s sedmi točkami razlike. Tretja tekma finala bo v sredo, 29. maja ob 20. uri v Domžalah.

Cedevita Olimpija se hkrati poteguje za četrti zaporedni naslov v ligi Nova KBM in tretjo lovoriko v tej sezoni, potem ko je že osvojila slovenski superpokal in pokal Spar. Domžalčani sedmič igrajo v finalu državnega prvenstva, tretjič zaporedoma, doslej pa so dvakrat dvignili pokal - 2007 in 2016.

Ljubljančani so tudi v drugo potrdili vlogo favorita, zasedbo iz Domžal pa so dokončno zlomili šele v zadnjih minutah. Štiri minute pred iztekom časa so gostje vodili z 71:68, nato pa so gostitelji naredili delni izid 8:0 in zanesljivo prišli do druge zmage. Najboljši strelec pri Cedeviti Olimpiji je bil kapetan Jaka Blažič z 22 točkami (met iz igre 8:15), največ točk za Kansai Helios pa je prav tako dosegel kapetan Blaž Mahkovic, prav tako 22 (met iz igre 7:21).