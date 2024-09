Cedevita Olimpija zmagovito vstopila v novo sezono evropskega pokala

Košarkarji Cedevite Olimpije so za razliko od prejšnjih sezon zmagovito začeli nastope v evropskem pokalu. V uvodnem krogu tekmovanja, v katerem so v zadnjih dveh letih le štirikrat zmagali, lani le enkrat, in to ob koncu sezone, so v gosteh premagali Cluj-Napoco s 93:86.