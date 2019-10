Cedevita Olimpija praznih rok na uvodnem evropskem nastopu

Ljubljančani se po nekaj letih izostanka vračajo v drugi Ulebov rang klubskega tekmovanja v Evropi. Skupinski del Euro Cupa bodo igrali od začetka oktobra do sredine decembra, če se bodo uvrstili med prve štiri moštva v skupini C, pa bodo evropsko sezono podaljšali vsaj do začetka marca. Cedevita Olimpija bo v prvem delu igrala z italijansko Brescio, francoskim Nanterrom, Unicsom iz Kazana, Joventutom iz Badalone ter turško Darussafako.

Prav turško moštvo je bil prvi tekmec zmajev v ljubljanskih Stožicah v 1. krogu tega evropskega tekmovanja. Košarkarji Cedevite Olimpije so s porazom začeli sezono v evropskem pokalu. Pred 2500 gledalci v Stožicah so morali priznati premoč turški Darušafaki, ki je zmagala z 79:73 (12:24, 39:35, 73:69). Najboljša strelca pri Cedeviti Olimpijo sta bila Codi Miller-McIntyre z 18 točkami in Marko Simonović, ki jih je zbral štirinajst.

Izid:

Cedevita Olimpija -Darussafaka 73:79