Košarka

Košarkarski zmaji z odliko končali redni del Evropskega pokala

Ljubljana, 10. 02. 2026 21.04 pred 52 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Cedevita Olimpija v Hamburgu

Košarkarji Cedevite Olimpije so v zadnjem, 18. krogu Evropskega pokala v Vroclavu premagali Slask s 114:81. Ljubljanska ekipa se je po dvanajsti zmagi v evropskem pokalu znova prebila na drugo mesto v skupini A, ki prinaša neposredno uvrstitev v četrtfinale. Njena končna uvrstitev v rednem delu bo znana po litovsko-turškem klubskem obračunu Neptunas - Bahcesehir, ki bo v sredo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po nepopolnem zadnjem krogu je na vrhu skupine A Hapoel iz Jeruzalema z razmerjem zmag in porazov 13-4. 

Slask Vroclav vs Cedevita Olimpija
Slask Vroclav vs Cedevita Olimpija
FOTO: Sofascore.com

Izraelska ekipa si je že zagotovila nastop med osem, sledijo ji Cedevita Olimpija (12-6), Bahcesehir (11-6), Reyer Benetke in Manresa (oba 10-7).

Matthew Hurt in Aleksej Nikolić
Matthew Hurt in Aleksej Nikolić
FOTO: Cedevita Olimpija

Ljubljančani so z odliko opravili svojo nalogo v Šleziji. Od prve do zadnje minute so imeli gostitelje pod absolutnim nadzorom, temelje za zmago pa so postavili že v prvi polovici tekme, ki so jo končali z visokim vodstvom 61:35.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V nadaljevanju niso igrali na vso moč, njihov "kapital" v točkah pa je v drugem polčasu znašal najmanj 24, največ pa 36 točk. V ljubljanski ekipi je bil na tekmi v Vroclavu najučinkovitejši Umoja Gibson z 20 točkami in devetimi podajami. Rok Radović je za zmago prispeval 17, DJ Stewart pa 16 točk.

Izid, Evropski pokal, 18. krog:
Slask Vroclav - Cedevita Olimpija 81:114 (20:30, 11:35, 26:23, 24:26)

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka evropski pokal cedevita olimpija

