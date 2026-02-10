Košarkarski zmaji z odliko končali redni del Evropskega pokala

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Po nepopolnem zadnjem krogu je na vrhu skupine A Hapoel iz Jeruzalema z razmerjem zmag in porazov 13-4.

Slask Vroclav vs Cedevita Olimpija FOTO: Sofascore.com

Izraelska ekipa si je že zagotovila nastop med osem, sledijo ji Cedevita Olimpija (12-6), Bahcesehir (11-6), Reyer Benetke in Manresa (oba 10-7).

Matthew Hurt in Aleksej Nikolić FOTO: Cedevita Olimpija

Ljubljančani so z odliko opravili svojo nalogo v Šleziji. Od prve do zadnje minute so imeli gostitelje pod absolutnim nadzorom, temelje za zmago pa so postavili že v prvi polovici tekme, ki so jo končali z visokim vodstvom 61:35.

V nadaljevanju niso igrali na vso moč, njihov "kapital" v točkah pa je v drugem polčasu znašal najmanj 24, največ pa 36 točk. V ljubljanski ekipi je bil na tekmi v Vroclavu najučinkovitejši Umoja Gibson z 20 točkami in devetimi podajami. Rok Radović je za zmago prispeval 17, DJ Stewart pa 16 točk.



Izid, Evropski pokal, 18. krog:

Slask Vroclav - Cedevita Olimpija 81:114 (20:30, 11:35, 26:23, 24:26)