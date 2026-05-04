Končnica proti Crveni zvezdi: Prostora za napake bo zelo malo

Crvena zvezda, evroligaš z visokimi ambicijami, bo imela na prvi tekmi prednost domačega parketa, Ljubljančani pa bodo v Beogradu skušali pripraviti presenečenje. V primeru napredovanja v polfinale se bo Cedevita Olimpija pomerila z boljšim iz četrtfinalne serije med Partizanom in Bosno. A v ljubljanskem taboru je za zdaj v ospredju le Crvena zvezda. Ekipi sta se v tej sezoni dvakrat že pomerili v rednem delu regionalnega tekmovanja. V Stožicah je bila po dramatični končnici boljša Cedevita Olimpija, ki je slavila s 87:86, v Beogradu pa je bila Crvena zvezda precej prepričljivejša ob zmagi s 97:77.

icon-chevron-right 1 27 icon-chevron-right Trening Cedevite Olimpije Damjan Žibert

Trening Cedevite Olimpije Damjan Žibert

Trening Cedevite Olimpije Damjan Žibert

Trening Cedevite Olimpije Damjan Žibert

Trening Cedevite Olimpije Damjan Žibert

Trening Cedevite Olimpije Damjan Žibert

Trening Cedevite Olimpije Damjan Žibert

Trening Cedevite Olimpije Damjan Žibert

Trening Cedevite Olimpije Damjan Žibert

Trening Cedevite Olimpije Damjan Žibert

Trening Cedevite Olimpije Damjan Žibert

Trening Cedevite Olimpije Damjan Žibert

Trening Cedevite Olimpije Damjan Žibert

Trening Cedevite Olimpije Damjan Žibert

Trening Cedevite Olimpije Damjan Žibert

Trening Cedevite Olimpije Damjan Žibert

Trening Cedevite Olimpije Damjan Žibert

Trening Cedevite Olimpije Damjan Žibert

Trening Cedevite Olimpije Damjan Žibert

Trening Cedevite Olimpije Damjan Žibert

Trening Cedevite Olimpije Damjan Žibert

Trening Cedevite Olimpije Damjan Žibert

Trening Cedevite Olimpije Damjan Žibert

Trening Cedevite Olimpije Damjan Žibert

Trening Cedevite Olimpije Damjan Žibert

Trening Cedevite Olimpije Damjan Žibert

Trening Cedevite Olimpije Damjan Žibert





















































"Končnico proti Crveni zvezdi začenjamo v nekoliko specifičnih okoliščinah. Zadnjo tekmo smo odigrali 19. aprila, zato smo že dalj časa brez tekmovalnega ritma. V tem obdobju nam žal ni uspelo odigrati niti pripravljalnih tekem, saj vse ekipe nastopajo v domačih prvenstvih, zaradi česar primernih nasprotnikov nismo našli. Treningi so tako potekali predvsem interno, med seboj, in lahko rečem, da smo v določenem smislu ponovno opravili krajše pripravljalno obdobje," je pred začetkom četrtfinalne serije povedal glavni trener Cedevite Olimpije in najboljši trener sezone v Ligi ABA Zvezdan Mitrović.

Zvezdan Mitrović FOTO: Damjan Žibert

Ljubljančani so bili tako po zadnji tekmi prisiljeni ritem ohranjati predvsem skozi treninge, kar pred začetkom končnice ni idealno. V zadnjih dneh se je z zdravstvenimi težavami soočal tudi Matthew Hurt, ki je v ponedeljek treniral po prilagojenem programu. Kljub temu Mitrović poudarja, da njegova ekipa v Beograd ne odhaja z belo zastavo. "Crvena zvezda je izjemno kakovostna, evroligaška ekipa z visokimi ambicijami in proračunom. V zadnjih dneh se sicer soočajo z določenimi izzivi, kar jih bo po vsej verjetnosti še dodatno motiviralo za kakovostno predstavo. V serijo vstopamo neobremenjeno, a hkrati osredotočeno. Dobro poznamo njihove kakovosti, zavedamo pa se tudi lastnih priložnosti. Naš cilj bo, da jih prepoznamo in čim bolje izkoristimo. Pričakujemo, da bodo nastopili v najmočnejši zasedbi, zato nas čaka zahteven, a tudi motivacijsko zelo zanimiv izziv." Crvena zvezda je redni del sezone končala z jasnim ciljem – napadom na naslov regionalnega prvaka. Beograjčani imajo širok kader, veliko izkušenj in igralce, vajene tekem najvišje ravni. Tega se dobro zaveda tudi kapetan Cedevite Olimpije Jaka Blažič. "V četrtfinalu nam nasproti stoji zelo dobra ekipa Crvene zvezde, ki se je v tej sezoni izkazala tudi v Evroligi, kjer je bila korak od preboja med osem najboljših ekip. Moštvo premore ogromno talenta, ima lepo zapolnjene igralne položaje. Na obeh straneh igrišča igrajo agresivno košarko. Zagotovo gre za ekipo, ki naskakuje naslov prvaka v Ligi ABA, naša naloga pa je, da se ji odločno zoperstavimo in jih, če se ponudi priložnost, tudi presenetimo," je dejal Blažič. Izkušeni slovenski reprezentant pričakuje predvsem fizično zahtevno tekmo. "Čaka nas velik izziv, še posebej na njihovem parketu. Pričakujemo zelo agresivno igro naših tekmecev in na to se v zadnjem obdobju tudi pripravljamo. Smo zelo motivirani, saj se borimo za mesto v polfinalu."

Jaka Blažič FOTO: Damjan Žibert

Na fizičnost Crvene zvezde opozarja tudi DJ Stewart. "Crvena zvezda velja za čvrsto ekipo, ki igra fizično košarko, na obeh straneh igrišča. V obrambi igrajo čvrsto, zato moramo biti vsi pripravljeni na to fizično igro," je pred začetkom četrtfinala povedal Stewart. Aleksej Nikolić pa poudarja, da končnica za zmaje ni breme, temveč priložnost: "Končnica ne predstavlja pritiska, predstavlja motivacijo in željo po dokazovanju in doseganju najvišjih možnih rezultatov. Proti Crveni zvezdi bomo morali biti natančni in osredotočeni na svoje naloge, saj gre za zelo kakovostno ekipo. Prostora za napake bo zelo malo." Pri Crveni zvezdi je v regionalni ligi najbolj učinkovit Chima Moneke, ki v povprečju dosega 11 točk in 4,5 skoka na tekmo. Najboljši strelec ekipe je Jordan Nwora s 13,6 točke na tekmo, sledi mu Jared Butler z 12,5 točke. Pri Cedeviti Olimpiji statistično izstopa Umoja Gibson, ki v povprečju dosega 15,5 točke, 5,1 asistence in 1,4 pridobljene žoge na tekmo. Nikolić je pri 12,7 točke, Stewart pa pri 12,5 točke na tekmo.