Ljubljančani v beograjskem peklu v boj za finale regionalne lige

Strateg zeleno-oranžnih Jurica Golemac se zaveda, da njega in njegove varovance v srbski prestolnici čaka peklensko vzdušje, ki bo v veliko pomoč košarkarjem Crvene zvezde. Ta je na drugi tekmi polfinalne serije lige ABA v Ljubljani pokazala svoje slabosti, Jaka Blažič, Jacob Pullen in druščina pa so jih znali izkoristiti in obrniti sebi v prid za zmago po podaljšku z 88:80.

"Pred nami je odločilna tekma za mesto v finalu regionalne lige. S Crveno zvezdo se bomo srečali tretjič v tem nizu, to pa pomeni, da se medsebojno zelo dobro poznamo. Oboji vemo, kaj moramo storiti, da pridemo do zmage. Če želimo parirati Crveni zvezdi, moramo igrati obrambo ter hkrati igrati čvrsto in pametno in ne izgubljati žog po nepotrebnem. Čim bolj moramo nadzorovati tudi skok. Če nam bo to uspelo, bomo lahko tekli, to pa moramo početi čim več in si hkrati čim več podajati žogo. Naši tekmeci namreč igrajo eno od najboljših obramb v Evropi. To je naš cilj, dogajanje na tekmi pa bo odvisno od dnevne forme posameznikov. V Beograd se odpravljamo samozavestni, dali bomo vse od sebe, naša pričakovanja pa so, da se bomo prebili do finala," je pred potjo v Beograd za uradno spletno stran kluba misli strnil trener Golemac.