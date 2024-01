'Zoran Dragić je v vsako ekipo, v kateri je igral, prinašal energijo'

Beograjčani so se na pot v Ljubljano odpravili po velikih zmagah proti Fenerbahčeju (torek) in Partizanu (četrtek) v Evroligi. Jasno je bilo, da so na gostovanje v Sloveniji prispeli utrujeni in njihov trener je šele drugi poraz na 15 tekmah lige ABA brez zadržkov pripisal natrpanemu urniku. "Rad bi čestital Cedeviti Olimpiji. Igrali so z več energije. Dosegli smo 86 točk v gosteh, ampak to ni bilo dovolj zaradi naše obrambe. V zadnjih petih dneh smo igrali na treh tekmah. Trudili smo se, ampak to ni bilo dovolj. To je bil za nas poraz, ki bi ga v ligi NBA 'odpisali' zaradi zahtevnega razporeda," je po tekmi dejal Ioannis Sfairopoulos .

Vse lepo in prav, a Beograjčani imajo vseeno neprimerljivo večje finančne zmogljivosti v primerjavi z Ljubljančani in posledično veliko "daljšo" klop. Na prvem obračunu teh dveh moštev v Beogradu je končni izid (94:51) povedal vse. Razlika v kakovosti moštev je bila očitna, a Cedevita Olimpija je po odhodu Simoneja Pianigianija končno pokazala pravi obraz. Zmago bi se sicer lahko primerjalo s tisto proti Partizanu novembra v Stožicah, a tokrat je vseeno bilo nekaj drugače. Igra je imela rep in glavo, igralci so bili povezani in predvsem obramba je delovala odlično. Trener Ljubljančanov Zoran Martić je po tekmi priznal, da je računal na utrujenost nasprotnikov in od svojih varovancev je pričakoval borbo, organiziranost in hiter tempo. Ključno pa je bilo to, da so košarkarji Olimpije svoje zadolžitve opravili z odliko. Tudi, ko jim met z razdalje ni šel, so vztrajali in vedno znova iskali odprtega moža.

"Zagotovo je bil pred nami velik izziv. Zavedali smo se, da je Crvena zvezda v Evroligi imela težek program in igrali smo na to karto. Cilj je bil zgolj, da igramo z več energije kot oni. Jasno je bilo, da imajo več individualne kakovosti. Mislim, da nam je uspelo izključno na račun naše energije," je ključni dejavnik v zmagi izpostavil tudi domači strateg.

Njegov prihod na trenersko klop je prišel sredi sezone, ko ni imel na voljo veliko časa za to, da novim varovancem v miru predstavi svoje načrte, a Martić se izziva ne boji in po tekmi ni iskal izgovorov, le rešitve. "Z vsemi se pogovarjam. Vsakemu sem razložil, kaj od njega pričakujem in zakaj določene stvari ne delujejo, vsaj z mojega stališča, ter česa so oni sposobni. Ne telesno ne mentalno nismo sposobni to raven igre zadržati vseh 40 minut, želim pa le tak pristop, kot so ga imeli danes. Najbolj pomembno je, da počnejo to, kar znajo, da se ne spuščajo v avanture, ki se proti takšnim ekipam hitro kaznujejo," je bil jasen.