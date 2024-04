'Kadar uspemo biti zbrani vseh štirideset minut, lahko igramo z vsemi'

"Ne bom rekel, da je Mega presenečenje sezone, ker je to klub oziroma ekipa, ki v zadnjih desetih, petnajstih letih ves čas igra približno na enak način. In tudi letošnja sezona ni izjema. Dejstvo je, da imajo zelo mlado, zelo ambiciozno ekipo, igrajo najhitrejšo košarko. In nenazadnje so s to igro tudi letos marsikomu, vključno z nami, zagrenili kakšno tekmo," se velikega izziva dobro zaveda trener zmajev Zoran Martić .

Mego krasi hitra in dinamična igra v napadu in spretno izkoriščanje vsakršne priložnosti za hiter protinapad. Čeprav so med sezono izgubili najboljšega košarkarja Nikolo Topića , ki se je po posoji vrnil v matično Crveno zvezdo, je s sedmimi zaporednimi zmagami prehitela Zadar in Cedevito Olimpijo. S tem si je zagotovila prednost domačega terena v četrtfinalu.

Na treh medsebojnih obračunih teh dveh moštev v tej sezoni je dvakrat slavilo srbsko moštvo. Najprej na obračunu superpokala lige ABA v Podgorici (88:75) in nato tudi doma v rednem delu sezone (97:86). Mega je na vseh treh obračunih dobila bitko pod košem in pobrala več skokov. Le na domačem obračunu ni zbrala tudi več skokov v napadu.

"To je brez dvoma njihovo najmočnejše orožje. Igrajo hitro in tudi zelo visoki so. Ne mislim zgolj na njihovo centrsko linijo, ampak tudi zunanji igralci so dokaj visoki in to svojo višino znajo izkoriščati tudi z dobro igro pod košem in skokom v napadu," je glavno pomanjkljivost svojega moštva in glavno prednost nasprotnikov opisal Martić. "Dejstvo je, da nismo med najhitrejšimi moštvi in zaradi tega tudi imamo probleme s takimi ekipami. Seveda še bolj, če igrajo bolj agresivno. To je pač neka objektivna omejenost v naših sposobnostih. Skušali bomo določene zadeve čim bolj skriti – naše slabosti. In tisto kakovost, ki jo kljub vsemu imamo, pa čim bolj potisniti v prvi plan," je dodal izkušeni strateg.

Domači bodo v tekmo vstopili v odlični formi, a enako ne velja za Cedevito Olimpijo, ki je na zadnjih sedmih obračunih v ABA ligi zmagala zgolj trikrat. Padla so moštva, ki so sezono zaključila na 11. (FMP), 12. (Cibona) in 13. mestu (Mornar) in jasno je, da bodo Ljubljančani v Srbiji morali pokazati popolnoma drugačen obraz kot v minulih tednih.