Cedevita Olimpija ugnala Romune za novo zmago v evropskem pokalu

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 10. krogu evropskega pokala v Stožicah s 103:96 ugnali romunsko Cluj Napoco. Ključno prednost pred gosti so si zagotovili v tretji četrtini, ko so povedli za deset točk, v zadnjih minutah tekme pa so uspeli zaustaviti nalet Romunov.To je za Ljubljančane že četrta zmaga zapored, dve so dosegli v ligi Aba, dve pa v evropskem pokalu.

Najboljša posameznika pri Cedeviti Olimpiji sta bila Devin Robinson s 25 točkami in Brynton Lemar, ki jih je dosegel 23. Devante Jones in Jaka Blažič pa sta jih prispevala še vsak po 15. Pri gostih sta bila najučinkovitejša Mareks Mejeris s 17 točkami in Zavier Simpson s 16.

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

Po košu Zacha Hankinsa so gostje povedli z 2:0, vendar je za prvo vodstvo Cedevite Olimpije že nekaj sekund kasneje s trojko poskrbel Aleksej Nikolić. Do konca prve četrtine smo spremljali izenačeno igro, saj si nobena od ekip se ni uspela nabrati večje prednosti. Po prvih desetih minutah igre pa je bolje kazalo Ljubljančanom, na krilih Lemarja, ki je Romunom že v prvi četrtini natresel deset točk, so vodili s 24:23.

Cedevita Olimpija je v prvih minutah druge četrtine držala dve točke prednosti, a so po trojki Sasu Salina košarkaši iz Cluja prišli do vodstva. Na 34 točkah je izid izenačil Robinson, Olimpijo pa je v vodstvo popeljal Nikolić. A Romuni so hitro vrnili udarec in znova povedli, natančen je bil Zavier Simpson. Pri rezultatu 38:39 je trener domačih Zvezdan Mitrović zahteval minuto odmora, kar se je hitro obrestovalo, Nikolić in Lemar sta namreč Olimpijo popeljala do prednosti štirih točk. Po nešportni osebni napaki Romunov je imel Nikolić na voljo tri proste mete in poskrbel za najvišjo prednost domačih na tekmi, Ljubljančani so se odlepili za šest točk. Prednost so mirno prenesli tudi v drugi del tekme, po polovici odigranega časa so vodili s 50:46.

Drugi polčas so domači začeli izjemno, v prvih treh minutah tretje četrtine niso prejeli zadetka, na drugi strani pa sta zadevala Robinson in Lemar. Prednost Cedevite Olimpije je tako narasla na deset točk in gostojoči trener Mihai Silvasan je moral ukrepati. Po minuti odmora so gostje dosegli šest zaporednih točk in nekoliko stopili prednost Ljubljančanov, vendar sta Andrija Stipanović in Jaka Blažič zmaje znova nekoliko oddaljila od gostov. V sklepnih minutah so domači zopet prišli do dvomestne prednosti, rezultat tretje četrtine 75:63 je s trojko postavil Litvanec Martinas Geben.

Z odličnim vstopom v zadnjo četrtino so Romuni prišli zgolj na štiri točke zaostanka. Težave v napadu Ljubljančanov sta reševala Jones in Robinson, ki sta skrbela, da so domači vseskozi držali prednost dveh napadov pred košarkaši iz Cluja. A v zadnjih minutah so zmaji vendarle nekoliko trepetali za zmago, po koših Guzmana in DJ-a Seeleya so se Romuni približali zgolj na tri točke. V pravem trenutku je bil za tri natančen Robinson, nato pa je dobro minuto pred koncem tekme Blažič z uspešno izvedenima prostima metoma prednost Cedevite Olimpije povišal na sedem točk. To prednost so zadržali vse do zaključne sirene in slavili s 103:96.

Cedevita Olimpija - Cluj Napoca FOTO: Sofascore.com icon-expand