Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Košarka

Cedevita Olimpija dobila prijateljski dvoboj s hrvaško zasedbo

Ljubljana, 12. 09. 2025 22.31 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
S.V.
Komentarji
0

V Stožicah se je v petek odvil Dan košarkarske družine Cedevita, na katerem je bil vrhunec dneva prijateljski obračun med članskima ekipama Cedevite Olimpije in Cedevite Junior. Zmago je tokrat slavila ljubljanska zasedba, ki je zabeležila tretjo zmago v letošnjem pripravljalnem obdobju (104:75).

V stoženski dvorani se je dogajanje na Dnevu košarkarske družine Cedevita začelo že v zgodnjih popoldanskih urah – na trenerski kliniki so namreč zbranim trenerjem znanje iz različnih področjih podajali Đorđe Adžić in Filip Ujaković iz Cedevite Olimpije ter Hrvoje Radanović iz Cedevite Junior. S košarkarskimi klinikami je ljubljanski klub začel v tekmovalni sezoni 2024/25, ko je v Stožicah gostil argentinskega strokovnjaka Nicolasa Casalanguido, tokrat pa so predavanja in delavnice izvedeli člani strokovnih štabov iz Ljubljane in Zagreba.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vrhunec dneva je bila seveda prijateljska tekma med članskima ekipama Cedevite Olimpije in Cedevite Junior. Medtem, ko bodo Zmaji v prihajajoči sezoni nastopali v tekmovanjih pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije, Evropskem pokalu in Ligi ABA, bo zagrebški klub v sezoni, ki je že povsem pred vrati, nastopal v hrvaški ligi in Fibinem Evropskem pokalu.

Gledalci v Areni Stožice so videli izenačen prvi polčas, po katerem so Zmaji vodili s štirimi točkami prednosti (46:42). Domači so po prihodu na parket ob začetku drugega polčasa stopili na plin in si v tretji četrtini priigrali odločilno prednost 13 točk (72:59), nato pa mirno privedli tekmo do konca za tretjo zmago v pripravljalnem obdobju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V zeleno-oranžni zasedbi je bil s 23 točkami strelsko najbolj učinkovit Umoja Gibson. Miha Cerkvenik in Thomas Kennedy sta sledila z 12 točkami, Luka Stojić pa jih je prispeval 10.

Cedevito Olimpijo v prihodnjem tednu čakata še dve pripravljalni tekmi, obe bodo Zmaji odigrali v Italiji. Najprej bodo v petek na parket stopili v Trstu, v soboto pa bo sledila še tekma v Trevižu. Po zaključenih nastopih na EuroBasketu 2025 sta se Aleksej Nikolić in Rok Radović v petek že mudila v Stožicah, trenažnemu procesu pa se bosta pridružila v ponedeljek.

košarka cedevita olimpija
Naslednji članek

Nemčija in Turčija zanesljivo do velikega finala

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256