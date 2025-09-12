Cedevita Olimpija dobila prijateljski dvoboj s hrvaško zasedbo

V stoženski dvorani se je dogajanje na Dnevu košarkarske družine Cedevita začelo že v zgodnjih popoldanskih urah – na trenerski kliniki so namreč zbranim trenerjem znanje iz različnih področjih podajali Đorđe Adžić in Filip Ujaković iz Cedevite Olimpije ter Hrvoje Radanović iz Cedevite Junior. S košarkarskimi klinikami je ljubljanski klub začel v tekmovalni sezoni 2024/25, ko je v Stožicah gostil argentinskega strokovnjaka Nicolasa Casalanguido , tokrat pa so predavanja in delavnice izvedeli člani strokovnih štabov iz Ljubljane in Zagreba.

Vrhunec dneva je bila seveda prijateljska tekma med članskima ekipama Cedevite Olimpije in Cedevite Junior. Medtem, ko bodo Zmaji v prihajajoči sezoni nastopali v tekmovanjih pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije, Evropskem pokalu in Ligi ABA, bo zagrebški klub v sezoni, ki je že povsem pred vrati, nastopal v hrvaški ligi in Fibinem Evropskem pokalu.

Gledalci v Areni Stožice so videli izenačen prvi polčas, po katerem so Zmaji vodili s štirimi točkami prednosti (46:42). Domači so po prihodu na parket ob začetku drugega polčasa stopili na plin in si v tretji četrtini priigrali odločilno prednost 13 točk (72:59), nato pa mirno privedli tekmo do konca za tretjo zmago v pripravljalnem obdobju.