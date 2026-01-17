Cedevita Olimpija po napeti končnici ostala praznih rok

Košarkarji Cedevite Olimpije so v ligi Aba doživeli drugi zaporedni poraz. Po nepričakovanem padcu v prejšnjem krogu na Dunaju so v 15. krogu v Stožicah še drugič v tej sezoni izgubili z Budućnostjo z 72:83.

Čeprav so bili Ljubljančani že pred današnjo tekmo uvrščeni v Top 8, četrti poraz v ligi Aba ni dobra popotnica za zadnji dve gostovanji v rednem delu pri Zadru (23. 1.) in Iliriji (1. 2.). Moštva bodo namreč vse dosežke prenesla v drugi del.