Košarka

Cedevita Olimpija po napeti končnici ostala praznih rok

Ljubljana, 17. 01. 2026 22.13 pred 29 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
DJ Stewart

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 15. krogu lige Aba izgubili z Budućnostjo z 72:83 (23:24, 40:39, 60:58). Pri Ljubljančanih je bil s 17 točkami najučinkovitejši posameznik DJ Stewart. To je bil drugi zaporedni poraz zmajev v regionalnem tekmovanju.

Košarkarji Cedevite Olimpije so v ligi Aba doživeli drugi zaporedni poraz. Po nepričakovanem padcu v prejšnjem krogu na Dunaju so v 15. krogu v Stožicah še drugič v tej sezoni izgubili z Budućnostjo z 72:83.

Čeprav so bili Ljubljančani že pred današnjo tekmo uvrščeni v Top 8, četrti poraz v ligi Aba ni dobra popotnica za zadnji dve gostovanji v rednem delu pri Zadru (23. 1.) in Iliriji (1. 2.). Moštva bodo namreč vse dosežke prenesla v drugi del.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prve štiri ekipe iz vsake skupine sestavljajo Top 8, kjer sledi novih osem krogov. Prvih šest se bo uvrstilo v četrtfinale na dve zmagi, zadnji dve pa v razigravanje za četrtfinale z najboljšima iz lige Aba 2. V skupini za obstanek bo deset ekip, zadnja bo izpadla, predzadnjo pa čakajo kvalifikacije s podprvakom Aba 2.

Budućnost je do sedme zmage v nizu v ligi Aba prišla v zadnjih minutah. Štiri minute in 24 sekund pred koncem je imela Cedevita Olimpija dve točki prednosti (72:70), do konca tekme pa Ljubljančani niso več dosegli koša.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Glavni razlog je bil, da niso imeli razpoloženega košarkarja, ki bi lahko prebil črnogorsko obrambo. DJ Stewart je zbral 17 točk (met iz igre 7:13), Aleksej Nikolić jih je dodal 11 (trojke 1:6), Jaka Blažič pa 10 (trojke 1:4).

Liga ABA, 15. krog, izid:
Cedevita Olimpija - Budućnost 72:83 (23:24, 40:39, 60:58)

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka liga aba cedevita olimpija budućnost
