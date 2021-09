Cedevita Olimpiji jubilejni deseti superpokal

Ljubljanski košarkarji so v slovenski klasiki, ki si jo je ogledal tudi zvezdnik Luka Dončić , premagali Krko in osvojili svoj jubilejni deseti superpokal. Kot sta napovedala oba trenerja, gledalci niso videli posebno kakovostne košarke, ekipi sta še daleč od želene forme. Veliko je bilo napak, zgrešenih metov, so pa košarkarji z borbenostjo vendarle pokazali, da si lovoriko želijo.

Tekmo je bolje začela Olimpija, predvsem po zaslugi razpoloženega Zacha Augusta, ki je z atraktivnim zabijanjem poskrbel za vodstvo 17:10. Šest točk prednosti so imeli državni prvaki, ki so napake in zgrešene mete kompenzirali s skokom. A samo skok je bil premalo, da bi Olimpija tudi na odmor odšla s prednostjo. Borbeni Dolenjci, ki jih je nasploh prvič v vodstvo pri izidu 31:32 popeljal Jan Kosi, so ji ves čas sledili, Leon Stergar pa je 27 sekund pred koncem poskrbel za izid polčasa 34:36.

Prvaki so tudi v tretji četrtini prišli do vodstva šestih točk, toda še naprej sta se ekipi menjavali v dobrih in slabih trenutkih. V zadnji četrtini je tudi Krka imela štiri točke prednosti, z meti za tri točke je pri njej blestel Rok Stipčević.

Odločila pa je končnica, še minuto in 52 sekund pred koncem so Novomeščani zaostajali vsega dve točki, nato pa sta Jacob Everse Pullen in Jaka Blažič dosegla nekaj košev, ki so prinesli zmago.