Cedevita po zmagi nad FMP-jem vsaj začasno na vrh lige Aba

Cedevita Olimpija je po peti zmagi ob dveh porazih vsaj začasno z 12 točkami skočila na vrh razpredelnice v ligi Aba. Slovenski predstavniki so predvsem po zaslugi Jake Blažiča , Karla Matkovića in Klemna Prepeliča malce popravili vtis po razpadu sistema v zadnji četrtini ob porazu pod evropskimi koši v Benetkah.

Statistika tekme FMP - Cedevita Olimpija

Ljubljančani so današnji obračun malce slabše začeli, a nato po zaslugi delnega izida 11:0 in razpoloženega Blažiča ter njegovih 14 točk prvo četrtino dobili za točko.

Po vsega polovici druge četrtine je po zaslugi učinkovite igre v napadu in boljšem metu za tri prednost Cedevite Olimpije narasla na enajst točk (47:32). Klemen Prepelič je še naprej dobro razigraval svoje soigralce, po zaslugi njegovih kar osmih podaj v prvem polčasu pa so gosti prišli do najvišje prednosti +19 (58:39).