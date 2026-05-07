Olimpija tekmo proti Zvezdi začela povsem enakovredno

Košarkarje Cedevite Olimpije v četrtfinalu lige ABA čaka eden najtežjih izpitov sezone, saj se bodo pomerili z evroligaško Crveno zvezdo. Ljubljančani vlogo favorita prepuščajo Beograjčanom, a poudarjajo, da jim prav dvoboj proti tako kakovostnemu tekmecu predstavlja dodatno motivacijo in priložnost za dokazovanje. V taboru Olimpije ob tem verjamejo, da lahko s pravo energijo in zbrano predstavo enakovredno odgovorijo favoriziranemu tekmecu, prva tekma serije pa pravkar poteka v Beogradu.