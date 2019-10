Cedevita Olimpija regionalno ligo začela z gostujočo zmago

Ljubljančani, ki so zadeli kar 15 trojk, so prevladovali praktično celo tekmo, domači so vodili le pri izidu 2:0. Že v prvi četrtini so si gosti priigrali deset točk prednosti, kar je gostiteljem vmes še uspelo izničiti, kljub temu pa je Olimpija na polčas nesla devet točk naskoka. Odločilni trenutki so nastopili v tretji četrtini, s trojkoMarka Simonovićaso gosti tri minute pred koncem tretjega dela igre pobegnili na 59:42. To je bila dovolj velika prednost, da so tudi v zadnji četrtini Ljubljančani imeli bolj ali manj vse pod nadzorom. Še več, v zadnjih minutah so prednost še povečali, tudi na 26 točk.

Pri zmagovalcih je prednjačil Simonović s 24 točkami,Codi Miller-McIntyre pa je 13 točkam dodal deset skokov. Zanimivo, pri poražencih je bil tudi strelsko najboljši Marko Simonović, zbral je 12 točk. Jurij Macura je igral dobrih pet minut in pol ter zbral dva skoka in blokado. Ljubljančani bodo v 2. krogu 13. oktobra gostili Cibono. "Košarkarji Mege Bemax so zgrešili veliko metov iz igre, kar je zagotovo šlo nam na roko. Naši igralci so bili vseskozi osredotočeni na dogajanje na igrišču. Dobro smo nadzorovali potek igre na igrišču skozi celotno tekmo. Zelo zadovoljen sem s končnim rezultatom, saj smo potrebovali takšno zmago. Žal mi je le, da se teden ni zaključil z dvema uspehoma. Toda, če sem iskren, in če bi mi nekdo ponudil, da bomo zaigrali v finalu Superpokala Lige ABA, nato pa na peti tekmi v tednu dni zmagali še z visoko razliko, bi to takoj vzel. Čestitke fantom, ki jim ni bilo lahko. Na parketu so prikazali pravo energijo. Zdaj imamo čas, da se nekoliko odpočijemo, prihodnji teden pa bo za nas nekoliko lažji," je po tekmi povedal trener Olimpije Slaven Rimac.



Izid:

Mega Bemax - Cedevita Olimpija 63:87 (8:16, 24:25, 17:20, 14:26)

Simonović 12, Trifunović 11; Simonović 24, McIntyre 13, Krušlin 12.