Tesen poraz Cedevite Olimpije v Stožicah proti Virtusu

Bolonjski Virtus, sicer tudi aktualni italijanski prvak, je v Stožicah upravičil naziv prvega favorita Evropskega pokala. V zaključku tekme, potem ko je bilo v 36. minuti le 89:91, so uveljavili kakovost posameznikov in vpisali četrto zmago.

Za Ljubljančane je to četrti zaporedni poraz v evropskem tekmovanju in četrti v nizu v vseh tekmovanjih. Cedevita Olimpija je v tej sezoni odigrala sedemnajst tekem, osem jih je dobila, devet pa izgubila. V evropskem pokalu ima izkupiček 2-4, v ligi Aba 5-5, eno zmago pa je vpisala še v slovenskem superpokalu na začetku sezone.

Košarkarji Cedevite Olimpije so doživeli nov poraz. V šestem krogu Evropskega pokala so morali na domačem parketu priznati premoč italijanskemu Virtusu, ki je slavil s 104:101.

Pri domačih sta bila najboljša igralca, ki sta se ekipi pridružila šele v zadnjih tednih. Ameriški organizator igre Yogi Ferrell je dosegel 24 točk (20 v prvem polčasu) in ob enajstih podajah zbral statistični indeks 38, kar je peti najboljši v letošnji sezoni evropskega pokala. Alen Omić je vknjižil 18 točk, prav tako Edo Murić, 15 pa jih je dodal Jaka Blažić. Pri gostih sta bila najučinkovitejša glavna zvezdnika Marco Belinelli z 21 točkami in Miloš Teodosić (19).

Nov poraz je slab obet za ljubljanske košarkarje pred serijo zahtevnih tekem oziroma petih gostovanj v šestih nastopih. V decembru bodo doma le čez deset dni v ligi Aba proti Studentskemu centru iz Podgorice. Do tedaj bo gostovala pri Partizanu in Umani Reyer v Benetkah, nato pa jo čakajo še poti v Valencio, Zagreb in Novo mesto.

Izid:

Cedevita Olimpija - Virtus Bologna 101:104 (25:29, 28:25, 29:28, 19:22)

Cedevita Olimpija: Pullen 10 (2:4), Ferrell 24 (7:7), Ejim 8 (2:2), Murić 18, Auguste 3 (1:4), Blažič 15 (2:2), Hodžić 3, Omić 18 (1:4), Radovanović 2;

Virtus Bologna: Tessitori 9 (1:2), Belinelli 21 (2:3), Pajola 5, Alibegović 7, Jaiteh 17 (1:2), Alexander 10 (2:4), Sampson 1 (1:2), Weems 15 (1:3), Teodosić 19 (1:3);