Blažič: Po nekaj razočaranjih smo želeli zmago in na tem bomo gradili

V 11. kolu regionalnega tekmovanja so varovanci trenerja Jurice Golemca s 96:89 slavili zmago nad beograjskim Partizanom na vročem parketu dvorane Pionir. Ljubljanski košarkarji so se po sredinem tesnem porazu v EuroCupu proti Virtusu iz Bologne hitro pobrali in na zahtevnem gostovanju premagali košarkarje iz srbske prestolnice ter prišli do šeste zmage v regionalni ligi.

Strelsko najučinkovitejša zmaja sta bila Jacob Pullen in Jaka Blažič s po 19 točkami, preko deset točk pa so dosegli še Yogi Ferrel (15), Edo Murić (14) in Marko Radovanović (12).

“V Beogradu smo pričakovali zahtevno tekmo z vročim vzdušjem. Na to smo se dobro pripravili. V zadnjih tednih smo bili kar nekajkrat razočarani. Na tej tekmi smo želeli zmagati. Borili smo se od začetka do konca, nadzorovali smo tekmo in dobili končnico. Na tej zmagi bomo gradili. Imamo pravo ekipo in v tej sezoni lahko naredimo še kaj več,” pa je dejal kapetan zmajev Jaka Blažič.