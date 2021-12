Zmaji slavili na zadnji domači tekmi v letu 2021

Košarkarji Cedevite Olimpije so prepričljivo dobili zadnjo domačo tekmo v tem koledarskem letu. V okviru 12. kroga regionalne lige ABA so bili z 88:78 boljši od ekipe SC Derby iz Podgorice. Zmaji imajo po dvanajstih odigranih tekmah skupaj sedem zmag in pet porazov ter držijo mesta, ki peljejo v končnico.

Cedevita Olimpija - SC Derby 88:78 (22:23, 26:16, 24:19, 16:20)

Cedevita Olimpija: Pullen 20 (6 asistenc), Ferrell 5, Ejim 8 (8 skokov, 5 asistenc), Duščak, Murić 18 (5 skokov), Auguste 4, Blažič 15 (7 skokov, 8 asistenc), Daneu, Hodžić, Ščuka, Omić 12 (9 skokov), Radovanović 6.