Cedevita Olimpija poražena v Franciji

To je bilo drugo merjenje moči obeh moštev v tem evropskem tekmovanju. Francozi so v 2. krogu skupinskega dela gostovali v Stožicah, zmaji so bili boljši z 91:79. Tokrat so se Ljubljančani odpravili na gostovanje v francoski Bourg-en-Bresse. Po izenačeni prvi četrtini (20:20) je sledil "mrk" ljubljanske ekipe v drugi četrtini, ko je dosegla le skromnih pet točk, gostitelji pa so ob polčasu vodili za 12 točk (37:25).

V drugem polčasu so se v tretji četrtini zmaji približali na dve točki zaostanka (45:43), toda nato znova popustili, gostitelji so bili natančni v napadu in pred zadnjo četrtino so zaostajali za sedem točk (59:52). V zadnjih desetih minutah tekme preobrata ni bilo. Francoska zasedba je ohranjala prednost; Ljubljančani so se sicer približali na dve točki zaostanka, toda v končnici nato znova zaostali in domači so se veselili zmage za sedem točk (76:69).