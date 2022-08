Golemac: Prestopni rok še ni končan, a delovali bomo preudarno

Člansko moštvo Cedevite Olimpije je v svojem domicilu, ljubljanski Areni Stožice, začelo s pripravami na novo tekmovalno sezono. V novi sezoni bomo lahko v zeleno-oranžnem dresu spremljali številne znane obraze. V Ljubljani bodo še naprej igrali štirje nosilci igre iz minule sezone Edo Murić, Zoran Dragić, Alen Omić, Yogi Ferrell, od izkušenih igralcev pa bo del moštva tudi Marko Radovanović. V zasedbo se vrača Rok Radović, ki je bil v minuli sezoni zagrebške Cedevite Junior, priprave pa sta z ekipo začela tudi Žiga Daneu in Saša Ciani. Novinci v moštvu so Marko Jeremić, Amar Alibegović, Josh Adams, Jan Kosi, Karlo Matković in Lovro Gnjidić. Blaž Habot je v začetku junija prestal operacijo poškodovanega kolena in bo nadaljeval z rehabilitacijo po operaciji.

Zasedba Olimpije se je na uvodu v priprave, kot poroča uradna spletna stran kluba, zbrala v nekoliko okrnjeni zasedbi, saj se bodo Murić, Dragić, Matković in Gnjidić zaradi reprezentančnih aktivnosti pripravam pridružili nekoliko kasneje, zaradi osebnih razlogov pa bosta v Ljubljano nekaj dni po začetku priprav prišla še Ferrell in Adams. Moštvu zmajev so se tako na uvodu v priprave priključili Nil Jovanović in Lon Ličan, ki sta del ekip mlajših starostnih kategorij ljubljanskega kluba, ter Vito Kučić in Josip Batinić, sicer člana zagrebške Cedevite Junior. "Spočili smo se in komaj čakamo, da ponovno pričnemo z delom. Sestavili smo novo moštvo in počasi se zbiramo. Čakamo še reprezentante, za katere upamo, da se nam pridružijo na treningih čim kasneje, četudi za nas to ne bi bilo idealno, saj stiskamo pesti za naše igralce. Verjetno ne bomo niti ene pripravljalne tekme odigrali v popolni postavi. Morali bomo biti potrpežljivi, saj smo za doseg vrhunske priprave potrebovali čas," je za uradno spletno stran kluba dejal prvi trener Jurica Golemac.