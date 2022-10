Košarkarski zmaji do visoke zmage v Splitu

Košarkarji Cedevite Olimpije se iz Splita v Ljubljano vračajo z novo zmago. Po zmagi nad Borcem Mozzart na domačem parketu na uvodu v novo regionalno sezono minulo nedeljo so aktualni slovenski državni, pokalni in superpokalni prvaki na gostovanju v legendarni dvorani Gripe v drugem krogu regionalne lige premagali moštvo Splita z rezultatom 95:77.

Izbranci glavnega trenerja Jurice Golemca so v obračun vnovič krenili zadržano, a so se že v drugi polovici prve četrtine sprostili in začeli narekovati tempo na parketu. Prednost je hitro naraščala, tudi ko se je Split v tretji četrtini približal na deset točk zaostanka (44:54), je sledil odgovor v obliki petih točk Amarja Alibegovića, tik pred koncem četrtine pa je prednost Ljubljančanov znašala že 20 točk (74:54). Prednost so gostje zadržali do konca tekme in se veselili zanesljive zmage.

Cedevito Olimpijo po vrnitvi v Ljubljano v sredo čaka prva preizkušnja v novi tekmovalni sezoni evropskega pokala. V Stožice prihaja finalist tekmovanja iz minule sezone turška ekipa Frutti Extra Bursaspor.

Izid, liga ABA, 2. krog:

Split – Cedevita Olimpija 77:95 (22:26, 19:27, 15:19, 21:21)

Cedevita Olimpija: Ferrell 21, Harrison 6, Radović, Jeremić 8, Alibegović 12, Murić 5 (5 podaj), Mulalić 9, Adams 17, Kosi, Matković 8, Omić 6 (12 skokov), Radovanović 3.