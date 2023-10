Katastrofa Olimpije in Krke

Zaskrbljujoči so podatki, da je Cedevita Olimpija v prvem delu zmogla komaj sedem košev iz igre, zadela je vsega eno trojko iz desetih poskusov, v 20 minutah je zbrala vsega tri podaje in imela 28-odstotni met iz igre. Posledično je bila razlika ob odmoru že 25 točk.

Košarkarji Cedevite Olimpije so se tudi z drugega gostovanja ta teden vrnili z visokim porazom. V uvodnem krogu evropskega pokala so v Izraelu izgubili s 27 točkami razlike, v drugem nastopu v ligi ABA pa jih je Crvena zvezda premagala za 43 točk.

Crvena zvezda vs Cedevita Olimpija

V drugem polčasu se slika na parketu ni spremenila. Crvena zvezda je do konca zadela 14 trojk, vsi njeni igralci so se vpisali med strelce, Cedevita Olimpija pa je tekmo končala s tremi trojkami, osmimi podajami ter 21 izgubljenimi žogami. Amadou Sow je za Ljubljančane dosegel 19 točk, pri domačih pa je bil med najbolj izstopajočimi posamezniki slovenski reprezentant Mike Tobey s 13 točkami in 8 skoki.

Ljubljančani bodo ta teden gostili Juventut v evropskem pokalu (sreda, 18.30) ter Split v regionalnem tekmovanju (sobota, 15.00).

Visok poraz Krke v polni dvorani

Po odličnem startu v novo sezono, zmago v uvodnem krogu lige ABA pri FMP in dvema zanesljivima uspehoma v ligi Nova KBM, Krka v drugem krogu regionalnega tekmovanja ni bila kos evroligaški zasedbi Željka Obradovića. Pred nabito polno dvorano v Novem mestu je izgubila s 40 točkami razlike.