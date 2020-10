Cedevita Olimpija v končnici strla Krko

Ljubljančani so do druge zmage proti Novomeščanov v zadnjih 17 dneh prišli podobno kot na tekmi superpokala v Kranju. Večino tekme sta bili ekipi izenačeni, Krka je na začetku vodila celo 15:2, v zaključnih minutah pa je Cedevita Olimpija z nekaj dobrimi obrambami in koši na drugi strani prišla do na videz suverene zmage. Od rezultata 63:62 so gostitelji, ki so sicer izgubili bitko pod košema s 24:34, s koši Kendricka Perry in Jake Blažiča ter trojkamaRoka Ukića ter Eda Murićanaredili delni izid 14:2 in rešili vprašanje zmagovalca.

Prvi strelec pri Cedeviti Olimpiji je bil Rion Brown, ki je 21 točk dosegel brez zgrešenega meta iz igre (trojke 4:4, 6 skokov, indeks 29). Petnajst jih je dodalMikael Hopkins (trojke 3:4, 5 skokov, 4 podaje), štirinajst pa Perry (6 podaj). Na drugi strani je znova z 18 točkami izstopal Rok Stipčević. V drugem krogu (10. 10.) Cedevito Olimpijo čaka še en slovenski obračun s Koprom Primorsko, Krka pa bo gostila Igokeo.