Se bodo Zmaji v sredo vrnili na zmagovalne tirnice?

Pred Cedevito Olimpijo je zahtevna preizkušnja v BKT EuroCupu z Umano Reyer iz Benetk, ki bo v sredo ob 18.30 v Areni Stožice. Na dvoboju 15. kola bodo Ljubljančani skušali zabeležiti prvo zmago v Evropskem pokalu v tej sezoni, hkrati prvo po 1. februarju, ko so na domačem stoženskem parketu premagali prav Umano Reyer. Varovanci glavnega trenerja Zorana Martića se bodo skušali po dveh zaporednih porazih proti Wolvesom in Splitu vrniti na zmagovalne tirnice pred očmi domačih navijačev.

OGLAS

Zoran Dragić na tekmi proti Crveni zvezdi FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Zmaji se bodo v sredo v stoženski dvorani zoperstavili trenutno najboljši ekipi italijanskega državnega prvenstva, ki ima po 16 odigranih tekmah v Serii A na svojem računu 12 zmag in štiri poraze. Hkrati se Benečani borijo za mesto v končnici Evropskega pokala, za šestim mestom, ki še vodi v izločne boje, pa zaostajajo dve zmagi. Trenutno so namreč pri izkupičku petih zmag, pred njimi pa je Prometey, ki ima na svojem računu sedem zmag. "Umana Reyer je ekipa, ki igra izredno čvrsto in fizično, rečemo lahko praktično na meji pretepa, predvsem v igri pod košem. Morali se bomo upreti agresivni igri naših tekmecev ter jim preprečevati vtekanja pod koš in igro pod obročem. Hkrati so Benečani zelo dobri strelci z razdalje, zato nas čaka težko delo. Na tekmo se moramo dobro pripraviti predvsem mentalno," je pred sredinim dvobojem v Stožicah povedal glavni trener Ljubljančanov, Zoran Martić. Od zadnjega medsebojnega obračuna s Cedevito Olimpijo, ki je bil 7. novembra v Benetkah, je Umana Reyer odigrala osem tekem rednega dela EuroCupa, zmagala pa je trikrat. Tudi pred prihodom v Ljubljano so varovanci glavnega trenerja Nevena Spahije zabeležili zmago, na domačem parketu so po podaljšku z rezultatom 106:96 premagali Bešiktaš. Kyle Wiltjer je dosegel kar 32 točk, po točkovnem izkupičku pa mu je sledil Marco Spissu s 17 točkami.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Na prej omenjenem prvem srečanju v sezoni so Zmaji praktično celotno tekmo diktirali tempo igre na parketu. Po 20 minutah igre so vodili za pet točk, v tretji četrtini za 13, pred začetkom zadnje četrtine pa za deset. A v zadnji četrtini je sledil padec v igri Ljubljančanov, ki s svojo obrambo niso več uspeli zaustaviti domačega moštva, slednje pa je samo v zadnji četrtini doseglo kar 33 točk. Umana Reyer je tako uprizorila preobrat in na koncu slavila zmago z rezultatom 95:87. Za Cedevito Olimpijo sta takrat največ točk, in sicer vsak po 16, prispevala Amadou Sow in Jaka Blažič, slednji je v svojo statistiko dodal še sedem skokov. Karlo Matković se je zaustavil pri 14 točkah, Klemen Prepelič pa pri 12. Pri Umani Reyer je bil najboljši strelec Barry Brown ml. z 21 točkami, sledil je Rayjon Tucker z 19 točkami.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke