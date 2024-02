Glas: Po porazu v Parizu ni bilo lahko v slačilnici

OGLAS

Varovanci glavnega trenerja Zorana Martića so na svoj račun vpisali 14. zmago v sezoni. Ljubljančani so kolektiv iz Železnika premagali še drugič v tej sezoni in napravili odločen korak proti končnici regionalnega tekmovanja. Slovenski prvaki so se predstavili brez DJ Stewarta, prvič po povratku v zmajevo družino pa je dres oblekel Alen Omić. Ljubljančani so bili tokrat odločeni, da v Stožicah zabeležijo zmago. Praktično celotno srečanje so bili v rezultatski prednosti, najvišjo so si ustvarili v tretji četrtini, ko so dvakrat vodili s 13 točkami razlike. Gostje so v sklepni četrtini sicer uspeli povesti za točko, a so si domači z nizom 10:0 hitro povrnili občutno prednost devetih točk, kar se je izkazalo kot odločilno za razplet srečanja.

Statistika tekme Cedevita Olimpija - FMP FOTO: Sofascore.com icon-expand

Pred domačimi navijači sta bila s 15 točkami najbolj strelsko razpoložena kapetan Jaka Blažič, ki je zabeležil še deset skokov in Zoran Dragić z doseženimi sedmimi skoki. Justin Cobbs je dosegel 14 točk, Gregor Glas 12, Alen Omić pa je na prvi tekmi po vrnitvi v Stožice zabeležil 11 točk in 10 skokov.

Jaka Blažič in Alen Omić sta spet združila moči. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

S sezono v regionalni ligi bodo Ljubljančani nadaljevali v začetku marca, ko odhajajo na gostovanje v Beograd k aktualnim prvakom, košarkarjem Partizana. Še prej jih čakajo preizkušnje v slovenskem pokalnem tekmovanju. Že v ponedeljek bodo na drugi četrtfinalni tekmi Pokala Spar v Stožicah gostili ECE Triglav Kranj in skušali potrditi mesto na finalnem turnirju pokalnega tekmovanja.

Na prvi tekmi v Športni dvorani Planina je semafor kazal 103:52 v korist ljubljanske zasedbe. "Pričakovano težka zmaga za nas. Zaradi dogodkov v Parizu, poškodb, menjav in tudi zaradi naših tekmecev. Vedeli smo, da se FMP bori za obstanek, in da bodo gostje izredno motivirani. Z Maticem Rebcem so precej neugodni za nas, kar se je pokazalo v drugem polčasu. Celotno tekmo smo vodili in na koncu zasluženo zmagali," je za uradno spletno stran povedal strateg zmajev Martić.

"Po zadnjem porazu ni bilo lahko. Čim hitreje smo se mogli pobrati na noge, zbrati in osredotočiti na novo tekmo. Mislim, da smo dobro reagirali. Že od začetka smo postavili našo igro, prišli do majhne prednosti. Na trenutke se nam je tekmec približal, a smo stopili skupaj in si priigrali večjo prednost. Tekmo nam je uspelo pripeljati do konca. Iz tega zdaj gradimo naprej," sporoča Gregor Glas. "Vsi vemo, zakaj je bila tekma težka. FMP je potreboval zmago. Sem so prišli s ciljem in dali vse od sebe. Mi smo bili zbrani vseh 40 minut in na koncu zabeležili za nas zelo pomembno zmago. Gremo naprej, čaka nas Pokal Spar," pa je povedal povratnik v Stožice Alen Omić.