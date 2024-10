V Stožicah bo gostovala Budućnost, zmaji se zanašajo tudi na navijače

"To je bila zelo pomembna zmaga. Dvignili smo se na 4-1. Tekmo smo odprli tako kot smo si zamislili. Držali smo korak z njimi in izpolnjevali zadeve, ki smo se jih dogovorili. Nato so se nam malo odlepili, kar smo tudi nekako pričakovali, da jim bo uspelo narediti manjši delni izid. Ampak, kar je bistveno, nismo odnehali igrati, vrnili smo se v igro in zmaga je prišla," je gostovanje v Grčiji opisal Aleksej Nikolić .

Košarkarji Cedevite Olimpije dvoboj z Budućnostjo pričakujejo z dobro popotnico. V sredo so v Solunu po preobratu z rezultatom 75:82 ugnali Aris, tokrat pa bodo skušali na regionalnih parketih zabeležiti tretjo zmago v sezoni in se po porazu proti Igokei vrniti na zmagovalne tirnice.

Črnogorska zasedba je v letošnji sezone lige ABA zbrala štiri zmage in en poraz. Slednjega so doživeli prav na zadnji tekmi pod okriljem regionalne lige, ko so tesno izgubili proti Crveni zvezdi (73:75).

"Zagotovo bodo izjemno motivirani, da se vrnejo na zmagovalna pota. Moramo se dobro pripraviti. So v nekem dobrem tekmovalnem ritmu in čaka nas izjemno težka tekma. Potrebovali bomo glasno podporo s tribun, vsak glas bo potreben, da nas dvigne in da poskusimo zmagati to tekmo," je dejal Nikolić.

Ni še povsem jasno ali bo glavni trener Zvezdan Mitrović, ki je sicer spremljal petkov trening, v nedeljo vodil tekmo, ali ne. Na petkovem treningu je močan udarec v glavo prejel Bine Prepelič. Zdravstvena ekipa kluba je Bineta odpeljala v bolnišnico, kjer so utrezno oskrbeli rano, nastalo po udarcu. Bine je noč preživel na opazovanju v bolnišnici, kjer so opravili dodatne preiskave. Brynton Lemar pa je vstopil v zadnjo fazo rehabilitacije po poškodbi stopala, zadnje štiri dneve pa trenira individualno in postopoma dviguje intenziteto treningov.