Košarkarski zmaji jih želijo postaviti osem v vrsto

Slovenski prvaki v dvoboj s turškim kolektivom vstopajo na krilih niza sedmih zaporednih zmag, obenem pa si v EuroCupu lastijo najboljši uvod v sezono za ljubljanski klub po letu 2019 ter izenačen najboljši izkupiček v tekmovanjih pod okriljem organizacije Euroleague Basketball za Zmaje po tekmovalni sezoni 2010/11. V boju za boljša mesta na lestvici je treba izpostaviti, da je bil Turk Telekom prva ekipa, ki je v rednem delu sezone 2024/25 v Evropskem pokalu Zmajem prizadejala poraz, v Ankari je 8. oktobra semafor kazal 78:70 za domačo ekipo. Ljubljančani bodo zato na parket stoženske dvorane pred domačimi navijači, ki so jih izvrstno in glasno podprli tudi na zadnjih dveh gostujočih tekmah v Benetkah in Zagrebu, zagotovo stopili izredno motivirani, da poravnajo račune in se maščujejo za poraz v Turčiji.

V Evropskem pokalu se v skupini B boj za mesta, ki vodijo v izločilne boje, vse bolj zaostruje. Košarkarji članske ekipe Cedevite Olimpije bodo novo zmago, s katero bi napravili nov odločen korak proti končnici, skušali zabeležiti v sredo, ko bodo v Areni Stožice na obračunu 12. kola rednega dela tekmovanja gostili Turk Telekom iz Ankare. Medtem ko so Ljubljančani po 11 odigranih tekmah pri izkupičku 7-4 in so skupaj s Hapoelom iz Jeruzalema tik pod vrhom lestvice za neporaženo Valencio, pa ima Turk Telekom na svojem računu zmago manj tako kot JL Bourg in Cluj, s tem pa vse tri ekipe dihajo za ovratnik izbrancem glavnega trenerja Zvezdana Mitrovića .

"Turk Telekom premore proračun, ki ga uvršča med favorite za osvojitev EuroCupa. V primerjavi s prvo tekmo v Ankari so se naši tekmeci okrepili z dvema izjemnima igralcema, Kennethom Smithom in Brianom Angolom. Na igralnih položajih, ki so dominantni z žogo, so torej močno okrepljeni. Na prvi tekmi smo imeli veliko težav v igri s skokom, saj imajo na 'štirici' in 'petici' zelo atletske igralce. Ustaviti moramo njihovo kakovostno igro eden na enega in nadzorovati skok, obenem pa v napadu igrati pametno ter hkrati igrati veliko bolje v primerjavi z našo zadnjo tekmo v Zagrebu. To nam lahko omogoči dober rezultat na sredini tekmi. Tekma je za nas izredno pomembna, kot vsaka do zdaj, moramo pa biti pripravljeni, da odigramo dobro tekmo. Zahvaljujem se navijačem za podporo na dveh zaporednih gostovanjih. Želim si, da bo tako tudi na našem domačem parketu. Igramo za navijače, igramo za publiko, vse je lepše, ko pridejo in nas bodrijo, zato jih vabim, da se nam pridružijo v čim večjem številu," je pred obračunom s Turk Telekomom izčrpno povedal glavni trener Zvezdan Mitrović .

"Tako kot na vsaki tekmi nas čaka hud boj. Na parket moramo stopiti z veliko energije in intenzitete. Turk Telekom nas je premagal na gostovanju v Ankari, zato želimo poravnati račune. To tekmo jemljem osebno in vsem poudarjam, da smo zmago na prvi tekmi izpustili iz svojih rok, zato bomo naredili vse, da tokrat zabeležimo zmago. Moramo biti motivirani, moramo poskrbeti, da v naši domači dvorani dobimo tekmo. Vesel sem, da nas navijači podpirajo na zadnjih tekmah in komaj čakam, da jih vidim v Stožicah. Pričakujem odlično vzdušje," pa je pred dvobojem v Stožicah za uradno spletno stran povedal Devin Robinson.

Cedevita Olimpija in Turk Telekom se bosta v Stožicah udarila v neposrednem boju za mesta v končnici tekmovanja. Zmaji imajo pred obračunom 12. kola rednega dela tekmovanja eno zmago več kot turški kolektiv, v dvoboj z ekipo iz glavnega turškega mesta pa Ljubljančani vstopajo z nizom sedmih zaporednih zmag, treh zaporednih v Evropskem pokalu. Turk Telekom je na zadnjih dveh preizkušnjah v Evropskem pokalu parket zapustil z dvignjenimi glavami. V desetem kolu je na gostovanju z rezultatom 98:93 premagal Lietkabelis, prejšnji teden pa je v enajstem kolu z rezultatom 87:77 na domačem parketu ugnal Aris. V turškem državnem prvenstvu je Turk Telekom po desetih odigranih tekmah pri izkupičku štirih zmag in šestih porazov, na zadnji preizkušnji v soboto pa je doživel visok poraz proti Bersinu (73:95).

Brynton Lemar: Smo v odličnem ritmu in želimo iti do konca

Najboljša strelca Turk Telekoma v tej sezoni EuroCupa sta Braian Angola in Anthony Brown . Angola v povprečju dosega 19,8 točk, 4,3 skoke in 3,8 asistenc na tekmo, v tej sezoni pa je zaigral le na šestih tekmah. Brown je s povprečjem 18,7 točke na tekmo drugi strelec ekipe, temu pa dodaja še 4,8 skoke in 2,8 asistence na obračun. "Pred nami je zelo težka tekma. Turk Telekom je zelo nadarjena ekipa. S prve medsebojne tekme mi je v spominu ostalo, da so nas naši tekmeci nadigrali v skoku. Enostavno nismo uspeli zapreti naše rakete. Na to bomo morali biti v sredo pozorni. Oboji smo v dobrem položaju za uvrstitev v končnico tekmovanja. Motivacije zagotovo ne bo manjkalo, na koncu pa naj zmaga boljši. Mi bomo na parket stopili še toliko bolj motivirani, saj bomo zaigrali v domači dvorani. Z nizom zmag se je ustvarila neka prava energija in verjamem, da so to začutili tudi naši navijači in da bodo prišli v Stožice ter navijali za nas z vsem svojim srcem," je pred sredinim dvobojem v stoženski dvorani za klubsko spletno stran povedal kapetan Jaka Blažič .

Na drugi strani je Cedevita Olimpija po zaključku tekmovalnega premora v odličnem ritmu, saj je na šestih tekmah zabeležila šest zmag, če pa k temu prištejemo še zmago proti Megi pred začetkom premora, so Zmaji trenutno pri izkupičku sedmih zaporednih uspehov. Na zadnji preizkušnji v Zagrebu so sicer prikazali zadržano predstavo, v svojo korist pa so obračun s Cibono obrnili v zaključku tekme, ko so med 36. in 39. tekmo z nizom 12 zaporednih točk prišli do vodstva, ki ga niso več izpustili iz svojih rok. Semafor je po 40 minutah igre tako kazal 75:66 v korist Zeleno-oranžnih. Dvomestno število točk so dosegli DeVante Jones (18), Devin Robinson (17), Jaka Blažič (12) in Brynton Lemar (10).

Na prvem medsebojnem obračunu s Turk Telekomom v Ankari so štirje zmaji, Jones, Aleksej Nikolić, Blažič in Derek Ogbeide, ki ne nosi več dresa ljubljanskega kolektiva, dosegli po 10 točk, na drugi strani sta jih 16 dosegla Kyle Alexander in Yoan Makondou, po 12 sta jih dala Ismet Akpinar in Anthony Brown, 11 pa jih je dosegel Olivier Hanlan.