Cedevita na vroče gostovanje k beograjskemu Partizanu

ABA liga: Partizan Mozzart Bet - Cedevita Olimpija FOTO: VOYO icon-expand

Košarkarji Cedevite Olimpije se zavedajo, da je pred njimi vse prej kot lahka naloga. Ljubljančani so sicer v nizu petih zaporednih zmag v tem tekmovanju, na drugi strani so košarkarji Partizana na zadnjih dveh tekmah izgubili. "Zavedamo se, da je pred nami zelo težka tekma. Držati se moramo svojega načrta in nastopiti odločno. Vsak od nas mora odigrati po svojih najboljših močeh. Vemo, da smo sposobni zmagati, ampak bo pa precej težko," je pred tekmo povedal DJ Stewart.

"Pred našo ekipo je lepa preizkušnja, da bomo videli, kako je igrati proti evroligaški ekipi, kot je Partizan. So favoriti za uvrstitev v končnico Evrolige in seveda tudi za končno zmago v ligi Aba. Gre za zelo kakovostno ekipo, kvalitetnega nasprotnika. Mi moramo pokazati svojo moč in se dobro razigrati ter čakati na svoje priložnosti. So zelo dobra ekipa, proti kateri lahko vidimo, kako dobri smo tudi mi, poskusimo odigrati dobro tekmo in, če izkoristimo določene slabosti Partizana, lahko naredimo presenečenje," pa je prepričan trener Zvezdan Mitrović.

Beograjčani so na 13-ih tekmah le dvakrat izgubili, imajo pa tudi tekmo manj. "Zavedamo se, da mora Partizan po nekaj porazih odigrati na najvišji možni ravni. Tako, da si želim, da bodo fantje odigrali dobro, proti njihovemu zelo močnemu napadu in proti kakovostnim posameznikom, ki jih imajo v ekipi. Ne dajemo si posebnega pritiska, želim, da tekmo odigramo sproščeno," še doda trener. Ljubljančani trenutno zasedajo deseto mesto, pri čemer so sedemkrat zmagali in šestkrat izgubili.