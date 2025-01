Cedevita gosti FMP: v lovu na 12. zmago na 14. zaporedni tekmi

"Pred nami je zelo zahtevna tekma proti ekipi, ki nas je premagala v prvi polovici rednega dela sezone. Naši tekmeci so v primerjavi z začetkom sezone precej spremenili ekipo, imajo novega trenerja in nekaj novih igralcev. V zadnjih dneh skušamo čim bolje analizirati njihovo igro in se nanje čim bolje pripraviti. Upamo, da ob številčni podpori naših navijačev pridemo do zmage in s tem nadaljujemo niz naših dobrih predstav," je pred nedeljsko tekmo povedal Gregor Glas.