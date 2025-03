Boj za polfinale: Bahčešehir - Cedevita Olimpija 51:52* (tretja četrtina)

Ljubljančani so v Turčijo odpotovali samozavestni po dveh velikih zmagah minuli teden. Poleg Bešiktaša, ki v turškem prvenstvu zaseda drugo mesto in je pred nekaj tedni igral v finalu tamkajšnjega pokala, so v nedeljo vzeli še skalp prvaka lige Aba Crvene zvezde. Bašekšehir je v Turčiji na sedmem mestu, v evropskem pokalu pa je v skupini A zasedel prvo mesto, tako da je bil prost nastopa v osmini finala.



Četrtfinale bo potekal na eno tekmo, od polfinala naprej pa bodo moštva igrala na dve zmagi. Zmagovalec para Bahcesehir - Cedevita Olimpija bo v polfinalu igral z zmagovalcem dvoboja Hapoel Jeruzalem - Gran Canaria. Preostala dva četrtfinala sta Hapoel Tel Aviv - Turk Telekom Ankara in Valencia - Cluj Napoca. Cedevita Olimpija bo v četrtfinalu evropskega pokala zaigrali prvič po letu 2022. Tedaj je morala priznati premoč turški zasedbi Bursaspor.



Izid, evropski pokal, četrtfinale:

Bahčešehir Istanbul - Cedevita Olimpija 51:52* (7:24, 31:22,