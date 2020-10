Slab strelski večer Olimpije v Trentu

Italijani, ki so v uvodnih štirih krogih domačega prvenstva zabeležili le eno zmago in so na predzadnjem mestu Lege A, ostajajo po četrti zmagi vodilna ekipa v skupini D evropskega pokala. Ljubljančani na drugi strani so na repu razpredelnice in bodo morali na preostalih srečanjih pokazati precej več, če želijo v prvem delu osvojiti eno od prvih štirih mest v skupini, ki vodijo med šestnajst najboljših. Cedevita Olimpija je bila le bleda senca ekipe, ki je prejšnji teden dosegla uvodno zmago v Stožicah proti Gran Canarii, čez vikend pa v Tivoliju nadigrala Split. Izgubila je uvodne tri četrtine, tretjo kar z 12:24, v zadnjih desetih minutah pa je le delno ublažila visok poraz.

Poraz je bil na vidiku že ob odmoru, saj trener Jurica Golemacni imel razpoloženega posameznika v napadu, njegova ekipa pa je v prvih dvajsetih minutah zadela le devet metrov iz igre (9:33, 21 %). Potrditev je sledila v tretjem delu, v katerem so domači najprej povedli z 39:27, v 29. minuti pa z 52:32. Cedevita Olimpija je ob koncu zadela zgolj 21 metov iz igre (trojke 11,1 %), skupaj pa so njeni igralci naredili le 13 osebnih napak.

Cedevita Olimpija bo v petem krogu naslednjo sredo, 28. oktobra, gostila grški Patras.



Izid:

Trento - Cedevita Olimpija 61:51 (15:12, 15:10, 24:12, 7:17)