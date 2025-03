Devin Robinson: Upam, da nas bodo navijači tudi tokrat prišli podpret

Ljubljanske košarkarje v nedeljo ob 18. uri čaka tekma proti Zadru. Po tem, ko so v torek s porazom proti Bahčešehirju v Carigradu žal zaključili s svojimi nastopi v tej sezoni evropskega pokala, bo kolektiv, ki ga s klopi vodi glavni trener Zvezdan Mitrović, do začetka končnice državnega prvenstva vse svoje moči usmeril v nastope na regionalni sceni.

"Po zaključku evropske sezone so zdaj pred nami boji v Ligi ABA. V petek smo počasi začeli s pripravo na tekmo z Zadrom. Igralce moramo vrniti v ritem po teh zahtevnih tekmah, ki so za nami in na katerih je bila potrošnja res velika, in videli bomo, kako bodo telesno in mentalno vstopili v nekoliko drugačen razpored, še posebej po tem, kako smo izgubili tekmo v Turčiji. V petek smo že opravili prvi del analize tekmecev, v soboto in nedeljo sledi nadaljevanje. Zadar je atipična ekipa s številnimi visokimi igralci, veliko igre v raketi, velik poudarek namenjajo tudi skoku. Na prvi medsebojni tekmi so imeli 14 napadalnih skokov. Igralci so izkušeni, z glavnim trenerjem sodelujejo že kar nekaj časa, imajo svoj sistem. Na to se moramo prilagoditi, a glavno vprašanje bo seveda naša energija, osredotočenost in motivacija od samega začetka tekme. V zadnjem tednu dni smo se res precej iztrošili, mogoče bolj mentalno kot fizično, saj so za nami težke tekme s kvalitetnimi tekmeci. Tudi razpored tekem nam ni šel na roko. Če sodim po sebi, sem bil tudi sam v četrtek še zelo izčrpan in nisem točno vedel, kje sem, verjamem, da je bilo še huje z igralci," je pred nedeljskim obračunom povedal glavni trener.