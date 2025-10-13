Svetli način
Košarka

Košarkarski zmaji lovijo tretjo evropsko v nizu

Ljubljana, 13. 10. 2025 15.51 | Posodobljeno pred 1 uro

Ljubljanska Cedevita Olimpija bo v torek v Areni Stožice na dvoboju dveh neporaženih ekip v tretjem krogu rednega dela BKT EuroCupa gostila solunski Aris. Obe ekipi v obračun vstopata s po dvema zmagama iz uvodnih dveh krogov tekmovanja, Ljubljančani pa bodo skušali podaljšati niz uspehov na domačem parketu.

Po dveh zaporednih gostovanjih v Beogradu in Podgorici, se članska zasedba Cedevite Olimpije v torek vrača na domači parket Dvorane Stožice. Ljubljančani bodo ob 18.30 v stoženski lepotici gostili solunski Aris, ki ima, tako, kot ljubljanski kolektiv, po dveh tekmah v Evropskem pokalu na svojem računu dve zmagi. Slovenski prvaki bodo skušali spisati tudi novo poglavje ljubljanskega kluba v novejši različici Evropskega pokala – Zmajem namreč nikoli do zdaj ni uspelo zmagati na uvodnih treh zaporednih preizkušnjah.

Aleksej Nikolić
Aleksej Nikolić FOTO: Aljoša Kravanja

Pred torkovo tekmo v Stožicah skrbi stanje Alekseja Nikolića. Reprezentant je že na tekmi s Hapoelom v Beogradu prejel udarec v mečno mišico, a je stisnil zobe, tako v Beogradu, kot tudi v Podgorici. Ponedeljkov trening v Stožicah je zaradi vnovičnega prejetega udarca zaključil predčasno, zato ga čaka dodaten zdravniški pregled, po katerem bomo lahko videli, v kolikor bo v torek lahko zaigral.

Nikos Chougkaz, ki se je poškodoval na domači tekmi proti Megi, je opravil slikanje z magnetno resonanco, ki je pokazalo delno pretrganje stranskih vezi v gležnju. 

 Ljubljančani so se z Arisom v EuroCupu pomerili dvakrat, obe tekmi sta bili v minuli sezoni, Zmaji pa so zabeležili dve zmagi – v Solunu je semafor konec oktobra 2024 kazal 82:75, v Ljubljani pa je bilo začetek letošnjega januarja 98:79 za Cedevito Olimpijo.

Grk bo s parketa odsoten daljše obdobje, njegovo stanje pa bomo sproti spremljali in obveščali o procesu vrnitve na treninge in tekme. Luka Brajković je v ponedeljek treniral individualno, v kolikor pa bo njegovo okrevanje potekalo po začrtani poti, bo v sredo že lahko treniral s soigralci, a brez kontakta. "V nedeljo smo se preko Beograda vrnili iz Podgorice, v ponedeljek pa že opravili trening v Stožicah. Aleksej Nikolić je trening predčasno zaključil zaradi novega udarca, ki ga je prejel, zato bo popoldan opravil dodaten pregled, da vidimo, v kakšnem stanju je in v kolikor bo lahko pripravljen na igro. V primeru, da ne bo mogel igrati, bo to za nas velik hendikep, saj bi na položaju organizatorja igre ostali le z enim pravim playmakerjem, medtem ko je Aris najmočnejši prav na zunanjih igralnih položajih. V vsakem primeru nas čaka zahtevna naloga. Aris v EuroCupu kaže sijajne predstave, v domačem prvenstvu je še brez zmage. Videti je, da so igralci še posebej motivirani za evropske tekme – proti Venezii in Hamburgu so prikazali dve izjemno dominantni predstavi," je pred torkovo tekmo v Stožicah za uradno klubsko spletno stran povedal glavni trener Ljubljančanov Zvezdan Mitrović.

"Če želimo v torek priti do zmage, bomo morali biti izjemno osredotočeni pri nadzoru njihovih zunanjih igralcev, saj imajo na teh položajih vrhunsko kakovost. Obenem bo ključno, da nadzorujemo ritem igre in preprečimo, da bi Aris vsilil svoj tempo. Če bomo igrali povezano in ekipno, kot smo to počeli do zdaj, lahko znova upamo na uspešen razplet," je pred obračunom z grško ekipo povedal Umoja Gibson

"Zavedamo se, da nas čaka kakovosten tekmec, saj Aris v EuroCupu trenutno igra odlično. Gre za zelo dobro ekipo z veliko posamezniki, ki znajo prevzeti odgovornost in dosegati točke. Pripravljeni imamo jasen načrt, ki ga moramo prenesti na parket in ga dosledno izpeljati skozi vseh štirideset minut igre," je pred tekmo povedal DJ Stewart.

