Dunajčani z 'zadržanim' Glasom konkurenčni le v uvodnih minutah

Ljubljanska zasedba je dosegla četrto zmago v regionalnem tekmovanju. Po Megi, Zadru in Bosni je ugnala še ekipo iz avstrijske prestolnice, doslej je bila od nje v skupini B boljša le Budućnost. Izbranci črnogorskega strokovnjaka na klopi zmajev Zvezdana Mitrovića so prvič povedli v 7. minuti (13:11). Nato so povsem zagospodarili na parketu in Dunajčane zasenčili v vseh elementih igre. Drugo četrtino so dobili s 26:10 za prepričljivo vodstvo na polčasu (40:26).