Dunajčani z 'zadržanim' Glasom konkurenčni le v uvodnih minutah

- FOTO: Luka Kotnik
Ljubljanska zasedba je dosegla četrto zmago v regionalnem tekmovanju. Po Megi, Zadru in Bosni je ugnala še ekipo iz avstrijske prestolnice, doslej je bila od nje v skupini B boljša le Budućnost. Izbranci črnogorskega strokovnjaka na klopi zmajev Zvezdana Mitrovića so prvič povedli v 7. minuti (13:11). Nato so povsem zagospodarili na parketu in Dunajčane zasenčili v vseh elementih igre. Drugo četrtino so dobili s 26:10 za prepričljivo vodstvo na polčasu (40:26).
Ljubljančani so tudi v drugi polovici tekme imeli absoluten nadzor na igrišču, zmage v nobenem trenutku niso ogrozili, njihova najvišja prednost pa je znašala 30 točk. Pri Cedeviti Olimpiji sta bila najučinkovitejša Umoja Gibson z 22 in Jaka Blažič s 14 točkami. Ljubljanska ekipa bo naslednjo tekmo igrala 17. novembra, ko bo gostila Crveno zvezdo.
Izid, liga ABA, 6. krog:
Cedevita Olimpija - Dunaj 86:59 (14:16, 26:10, 25:15, 21:18)
