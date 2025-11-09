Svetli način
Dunajčani z 'zadržanim' Glasom konkurenčni le v uvodnih minutah

Ljubljana, 09. 11. 2025 21.14 | Posodobljeno pred 1 uro

M.J. , STA
V 6. krogu košarkarske lige ABA sta se v Stožicah udarila domača Cedevita Olimpija in Dunaj. Gostje iz avstrijske prestolnice, za katere igra občasni slovenski reprezentant Gregor Glas, so novinci v regionalni druščini. Zmaji so upravičili vlogo favorita in visoko slavili (86:59). Gostje so bili konkurenčni zgolj v uvodnih desetih minutah, nato pa se je začela popolna prevlada Ljubljančanov.

Ljubljanska zasedba je dosegla četrto zmago v regionalnem tekmovanju. Po Megi, Zadru in Bosni je ugnala še ekipo iz avstrijske prestolnice, doslej je bila od nje v skupini B boljša le Budućnost. Izbranci črnogorskega strokovnjaka na klopi zmajev Zvezdana Mitrovića so prvič povedli v 7. minuti (13:11). Nato so povsem zagospodarili na parketu in Dunajčane zasenčili v vseh elementih igre. Drugo četrtino so dobili s 26:10 za prepričljivo vodstvo na polčasu (40:26).

Ljubljančani so tudi v drugi polovici tekme imeli absoluten nadzor na igrišču, zmage v nobenem trenutku niso ogrozili, njihova najvišja prednost pa je znašala 30 točk. Pri Cedeviti Olimpiji sta bila najučinkovitejša Umoja Gibson z 22 in Jaka Blažič s 14 točkami. Ljubljanska ekipa bo naslednjo tekmo igrala 17. novembra, ko bo gostila Crveno zvezdo.

Izid, liga ABA, 6. krog:
Cedevita Olimpija - Dunaj 86:59 (14:16, 26:10, 25:15, 21:18)

