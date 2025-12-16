Izraelci zmajem zadali drugi zaporedni poraz v evropskem pokalu

Ljubljančani po enajstem krogu ostajajo pri sedmih zmagah in so še vedno med prvimi tremi ekipami v skupini. Prvi dve bosta neposredno napredovali v četrtfinale, moštva od tretjega do šestega mesta pa čakajo še dvoboji osmine finala.

Za Cedevito Olimpijo je bila to zadnja tekma pred domačim občinstvom v 2025. Naslednja preizkušnja jo čaka 21. decembra proti Megi, nato sledita gostovanji pri Perspektivi Iliriji v slovenskem pokalu in Crveni zvezdi v ligi Aba, leto pa bodo končali 30. decembra v Solunu pri Arisu.

Cedevita Olimpija je nastopila precej oslabljena, poškodovanim Roku Radoviću, Cameronu Houindoju in Ognjenu Jaramazu se je pridružil oboleli DJ Stewart, tako da je bila že v startu v zaostanku za tekmecem, ki je v Ljubljano prišel z nizom sedmih zmag v evropskem pokalu.