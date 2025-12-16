Naslovnica
Košarka

Izraelci zmajem zadali drugi zaporedni poraz v evropskem pokalu

Ljubljana, 16. 12. 2025 19.52 pred 16 minutami 2 min branja 2

Avtor:
STA Ž.Ž.
Cedevita Olimpija - Hapoel Jeruzalem

Košarkarji Cedevite Olimpije so doživeli drugi zaporedni poraz v evropskem pokalu. Prejšnji teden so izgubili v gosteh z Manreso, tokrat pa so morali v Stožicah priznati premoč vodilni ekipi v skupini A Hapoelu iz Jeruzalema. Izraelci so zmagali s 84:81.

Ljubljančani po enajstem krogu ostajajo pri sedmih zmagah in so še vedno med prvimi tremi ekipami v skupini. Prvi dve bosta neposredno napredovali v četrtfinale, moštva od tretjega do šestega mesta pa čakajo še dvoboji osmine finala.

Preberi še Izraelci v Stožicah: Hapoel in Olimpija za prvo mesto na tabeli

Za Cedevito Olimpijo je bila to zadnja tekma pred domačim občinstvom v 2025. Naslednja preizkušnja jo čaka 21. decembra proti Megi, nato sledita gostovanji pri Perspektivi Iliriji v slovenskem pokalu in Crveni zvezdi v ligi Aba, leto pa bodo končali 30. decembra v Solunu pri Arisu.

Cedevita Olimpija je nastopila precej oslabljena, poškodovanim Roku Radoviću, Cameronu Houindoju in Ognjenu Jaramazu se je pridružil oboleli DJ Stewart, tako da je bila že v startu v zaostanku za tekmecem, ki je v Ljubljano prišel z nizom sedmih zmag v evropskem pokalu.

Kljub temu se je zgledno borila, vseskozi lovila priključek, žal pa je imela zgolj dva razpoloženega posameznika, Alekseja Nikolića (27 točk, met iz igre 8:16) in Umojo Gibsona (18 točk, trojke 4:7), na roke pa ji niso šle niti sodniške odločitve v ključnih trenutkih.

Trener Zvezdan Mitrović je moral zaradi dveh tehničnih napak zapustiti dvorano v 34. minuti (64:58), v zadnji minuti, v katero sta ekipi vstopili s petimi točkami razlike, pa so gostje uspešno odbili vse poskuse. Edino priložnost za izenačenje je imel Nikolić osem sekund pred koncem, vendar je bil njegov met za tri točke prekratek.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Hapoel ima sedem tekem pred koncem rednega dela dve zmagi prednosti pred Cedevito Olimpijo, a ima slednja boljše medsebojno razmerje, saj je prvo tekmo v začetku oktobra v Beogradu dobila s 15 točkami razlike.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka cedevita olimpija

Čez lužo debitirala še ena mlada nadarjena slovenska košarkarica

KOMENTARJI2

enajstdvanajst1
16. 12. 2025 21.25
BRAVO IZRAELCI !!!
Odgovori
0 0
enajstdvanajst1
16. 12. 2025 21.26
To se sedaj češejo v parlamentu levi
Odgovori
0 0
bibaleze
