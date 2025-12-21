Zmaji odlično začeli, slabše nadaljevali in dobro končali obračun v Beogradu

Ljubljančani so z 90% uspešnostjo druga najboljša ekipa lige ABA. Neporažen je Dubaj, en poraz pa ima tudi Partizan. Cedevita Olimpija je izgubila zgolj na gostovanju pri Budućnosti 11. oktobra. Za varovance trenerja Zvezdana Mitrovića je bilo to prvo v nizu štirih gostovanj. Že čez 48 ur jih čaka dvoboj slovenskega pokala s Perspektivo Ilirijo v Tivoliju, nato se bodo vrnili v Beograd in 27. decembra igrali s Crveno zvezdo, leto 2025 pa bodo končali 30. decembra s tekmo evropskega pokala v Solunu proti Arisu.

Tudi 2026 bodo začeli nadvse delovno; 3. januarja bodo gostili Spartak, 6. januarja pa istanbulski Bahcesehir. V Beogradu so nastopili precej oslabljeni. Manjkali so Rok Radović, Ognjen Jaramaz, Cameron Houindo in DJ Stewart . Vseeno so izvrstno odprli tekmo in si z agresivno obrambo v dobrih sedmih minutah priigrali 17 točk prednosti (23:6).

Zaostanek je Mega izničila še v prvem polčasu (37:37), tako da je odločitev o zmagovalcu padla v zadnjih desetih minutah, v katere sta ekipi vstopili poravnani. Cedevita Olimpije je hitro prišla do sedmih točk prednosti (70:63), jih nekaj minut zadržala ter z dvema trojkama Davida Škare in Umoje Gibsona v zadnjih dveh minutah rešila vprašanje zmagovalca (85:72).

Prvi strelec Cedevite Olimpije je bil Aleksej Nikolić s 17 točkami (prosti meti 12:12, trojke 1:7), 13 jih je dosegel Umoja Gibson (met iz igre 4:11, 6 podaj), 12 Thomas Kennedy (met iz igre 6:8, 6 skokov), 11 pa William McNair (met iz igre 4:4).

Izid, liga ABA, 11. krog:

Mega - Cedevita Olimpija 72:90 (16:25, 21:17, 21:16, 14:32)