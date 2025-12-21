Naslovnica
Košarka

Zmaji odlično začeli, slabše nadaljevali in dobro končali obračun v Beogradu

Beograd, 21. 12. 2025 13.59 pred 37 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Jaka Blažič

Na tekmi 11. kroga rednega dela košarkarske lige ABA sta se v nedeljski "matineji" udarila beograjska Mega in ljubljanska Cedevita Olimpija. Zmaji so odlično odprli obračun, hitro povedli za 17 točk, a v nadaljevanju močno popustili in sledila je enakovredna tekma. V končnici so bili spet veliko boljši gostje in zmagali z 90:72. Za Ljubljančane je to osma zaporedna zmago zmaga v regionalnem tekmovanju.

Ljubljančani so z 90% uspešnostjo druga najboljša ekipa lige ABA. Neporažen je Dubaj, en poraz pa ima tudi Partizan. Cedevita Olimpija je izgubila zgolj na gostovanju pri Budućnosti 11. oktobra. Za varovance trenerja Zvezdana Mitrovića je bilo to prvo v nizu štirih gostovanj. Že čez 48 ur jih čaka dvoboj slovenskega pokala s Perspektivo Ilirijo v Tivoliju, nato se bodo vrnili v Beograd in 27. decembra igrali s Crveno zvezdo, leto 2025 pa bodo končali 30. decembra s tekmo evropskega pokala v Solunu proti Arisu.

Zvezdan Mitrović
Zvezdan Mitrović
FOTO: Damjan Žibert

Tudi 2026 bodo začeli nadvse delovno; 3. januarja bodo gostili Spartak, 6. januarja pa istanbulski Bahcesehir. V Beogradu so nastopili precej oslabljeni. Manjkali so Rok Radović, Ognjen Jaramaz, Cameron Houindo in DJ Stewart. Vseeno so izvrstno odprli tekmo in si z agresivno obrambo v dobrih sedmih minutah priigrali 17 točk prednosti (23:6).

Mega vs Cedevita Olimpija
Mega vs Cedevita Olimpija
FOTO: Sofascore.com

Zaostanek je Mega izničila še v prvem polčasu (37:37), tako da je odločitev o zmagovalcu padla v zadnjih desetih minutah, v katere sta ekipi vstopili poravnani. Cedevita Olimpije je hitro prišla do sedmih točk prednosti (70:63), jih nekaj minut zadržala ter z dvema trojkama Davida Škare in Umoje Gibsona v zadnjih dveh minutah rešila vprašanje zmagovalca (85:72).

Prvi strelec Cedevite Olimpije je bil Aleksej Nikolić s 17 točkami (prosti meti 12:12, trojke 1:7), 13 jih je dosegel Umoja Gibson (met iz igre 4:11, 6 podaj), 12 Thomas Kennedy (met iz igre 6:8, 6 skokov), 11 pa William McNair (met iz igre 4:4).

Izid, liga ABA, 11. krog:
Mega - Cedevita Olimpija 72:90 (16:25, 21:17, 21:16, 14:32)

košarka aba cedevita mega

Dončić naj bi se poškodoval ob bližnjem srečanju s prijateljem Bogdanovićem

