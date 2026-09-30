Cedevita Olimpija sezono otvorila s porazom

Ljubljančane, pri katerih sta bila najboljša strelca Rihards Lomažs z 22 in Matthew Hurt z 22 točkami, naslednja tekma v tem tekmovanju čaka v torek, ko bodo ob 18.30 v Stožicah gostili Hapoel Jeruzalem. V skupini A so sicer še Le Mans, Tortona, Aris, Rostock in Riga.

V tekmovanju so ekipe razdeljene v štiri osemčlanske skupine. V osmino finala bodo napredovale po štiri najboljše, preostale štiri pa bodo po 14 tekmah rednega dela sredi januarja končale tekmovanje. Celotna končnica vključno s finalom bo potekala na dve dobljeni tekmi. Prva tekma finala bo 21. aprila, prvak pa bo najkasneje znan do konca aprila. Naslov brani francoski Bourg-en-Bress.