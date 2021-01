Olimpija do težko prigarane zmage v Stožicah

Ljubljančani tako ostajajo v igri za prvi dve mesti v skupini G, ki vodita v četrtfinale na dve zmagi. Po februarskem premoru za pokalna tekmovanja oziroma reprezentančne obveznosti se bodo v gosteh pomerili z Budučnostjo ter doma z Virtusom. Prvo ime srečanja je bil domači kapetanJaka Blažič, ki je dosegel 30 točk oziroma statistični indeks 41. Za dve točki je metal 3:5, trojke 5:8 in proste mete 9:10. Ob tem je zbral sedem skokov, štiri ukradene žoge, tekmeci pa so nad njim naredili enajst osebnih napak.

Prav njegova zadnja trojka sedem minut pred koncem tekme je sprožila delni izid 11:2, ki je Cedevito Olimpijo popeljala do prednosti 88:79 in lažje poti do zmage. Dokončno jo je potrdila šele v zadnjih sekundah, ko je najprej Mikael Hopkins zadel dva prosta meta za 93:90, na drugi strani pa je najboljši igralec gostovDanilo Andjušić (25 točk) zgrešil trojko za podaljšek. "Čestitke fantom za zelo pomembno zmago. Igramo v norem ritmu, zato smo se te tekme bali. Videlo se je, da nismo imeli energije in intenzivnosti v obrambi, ki sta nas krasili na preteklih dveh ali treh obračunih. A vodili smo skozi celotno srečanje in fantom čestitam, da so v končnici ohranili hladno glavo in zadeli proste mete. To je zelo pomemben kazalnik značaja ekipe. Ambicije so s tekme v tekmo enake. Ne gledamo predaleč v prihodnost, ampak se pripravljamo na prihajajoče izzive," je po novi zmagi za uradno spletno stran kluba dejal trenerJurica Golemac.