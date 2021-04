Pirova zmaga Olimpije, ki je končala sezono v ligi ABA

Košarkarji Cedevite Olimpije so se v zadnjem kolu rednega dela Lige ABA pomerili z Mego Soccerbet in slavili s 85:79, čeprav so večji del tekme zaostajali. Je pa zmaga Ljubljančanov bolj ali manj pirova, saj je na gostovanju pri Igokei slavil tudi Mornar, tako da se zmaji niso uvrstili v končnico in so sezono v regionalni ligi s tem že končali.

icon-expand Jurica Golemac FOTO: Damjan Žibert Izid:

Cedevita Olimpija – Mega 85:79 (19:30, 20:20, 26:15, 20:14) icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke icon-expand