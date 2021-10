Cedevita Olimpija po zaslugi dobre obrambe uspešno začela evropsko sezono

Košarkarji Cedevite Olimpije so uspešno začeli z evropskimi nastopi, v 1. krogu Eurocupa so s 79:77 zmagali na zahtevnem gostovanju pri španski Gran Canarii. Tekma ni bila za tiste s slabimi živci, saj je bila polna preobratov, a zmage so se veselili gostje iz Ljubljane. V tem evropskem tekmovanju ljubljansko moštvo čakajo same zahtevne preizkušnje, v skupini je 10 moštev, med njimi Virtus Bologna, Valencia, Ulm, Bursaspor, Budućnost, če jih naštejemo le nekaj.