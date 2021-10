Olimpija na krilih kapetana Murića in Keena do druge zaporedne evropske zmage

Cedevita Olimpija si je zmago pred 1800 domačimi gledalci priigrala predvsem z izjemno strelsko predstavo: iz igre je metala 75-odstotno, za tri točke pa je bila celo več kot polovično uspešna. V zaključku tekme pa je proti francoskemu nasprotniku našla tudi prave rešitve v obrambi.

Učinkovite obrambe na tekmi sicer ni bilo videti prav veliko, še posebej v prvem polčasu, ko sta obe ekipi koše dosegali z lahkoto, Olimpija pa je večji del igre lovila zaostanek. Gostje so tako hitro povedli, po polovici prve četrtine je bilo ob skoraj nezgrešljivem metu Bourga, ko so v koš ob odboju od table padali celo očitno predolgi meti iz razdalje, že 18:8. Domači igralci so v nadaljevanju sicer hitro našli priključek, poravnali izid manj kot tri minute kasneje, ob koncu četrtine pa celo prvič na tekmi prišli do vodstva.

V nadaljevanju je bil tako v drugi kot tretji četrtini enak scenarij - Bourg je uvodoma hitro povedel, Olimpija pa je nato hitro ujela zaostanek. Igralci Olimpije pa so nato v tretji četrtini vendarle uslišali navodila trenerja Jurice Golemca ob polčasu, da več energije posvetijo obrambi. Na krilih trše obrambe so domačini po zaostanku z 48:54 v uvodu drugega polčasu v naslednjih treh minutah in pol dosegli 13 neodgovorjenih točk. Vodstva nato več niso izpustili iz rok.