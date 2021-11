Zmaji v zadnji četrtini strli Črnogorce

V osmem krogu so premagali polfinaliste iz minule sezone, košarkarje Mornarje iz Bara in na ta način zabeležili skupno peto zmago v tej sezoni. Pred ljubljanskim kolektivom sta le še dve tekmi, nato pa bo sledil tekmovalni premor, ki ga prinaša reprezentančna akcija. Zeleno-oranžni so v uvodu tekme povedli s 5:0. Lepo prednost so v svojih rokah držali prvih osem minut srečanja, nato pa so se jim gostje začeli približevati. Do konca četrtine so prišli na tri točke zaostanka (24:21). V drugem delu so zmaji znova stopili na plin, vodili že za devet točk (39:30), na odmor pa odšli s šestimi točkami prednosti (42:36).

V drugem delu so košarkarji Mornarja rezultat najprej izenačili na 42:42, v nadaljevanju pa si nobena od ekip ni priigrala občutnejše prednosti. Ob koncu tretje četrtine je bil rezultat 56:54 za domačo zasedbo. Tekmo so Ljubljančani odločili v zadnji četrtini, ki so jo dobili za kar 18 točk. Z delnim izidom 16:1 so rešili vprašanje zmagovalca. S končnim rezultatom 79:59 so slavili tretjo zaporedno zmago v regionalnem tekmovanju. "Za nami je zahtevna tekma. Po odigranih dveh podaljških na sredini tekmi proti nemškemu Ulmu so se fantje na tej tekmi res izkazali. Garali so en za drugega in prikazali odlično igro v obrambi, na sploh pa lepo moštveno predstavo. Vsi so pripomogli k tej zmagi, kar me veseli," je po tretji zaporedni zmagi v regionalnem tekmovanju za uradno spletno stran kluba dejal strateg zmajev Jurica Golemac.